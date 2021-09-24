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Количество безработных украинцев сократилось до 1,6 миллиона
20:08 24.09.2021 |
Во II квартале 2021 года количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше в возрасте 15-70 лет составило 15,8 млн человек. Количество безработного населения составило по 1,6 млн человек, что меньше, чем в I квартале (1,8 млн человек).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты обследования рабочей силы Государственной службы статистики Украины.
По данным статистического ведомства, уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 49,7%, а среди населения в возрасте 15-70 лет - 56,2 %.
Уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет упал до 9,3%(в I квартале - 10,5%).
Напомним, в июле Национальный банк Украины (НБУ) обновил прогноз уровня безработицы в Украине по методологии Международной организации труда. Прогноз на 2021 год сохранен на уровне в 9,1%, на 2022 год - на уровне 8,5%, на 2023 год улучшен с 8,5% до 8,4%.
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