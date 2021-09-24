Финансовые новости
- |
- 24.09.21
- |
- 16:47
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В Минсоцполитики пояснили, при каком доходе назначается субсидия
16:15 24.09.2021 |
Право на получение жилищных субсидий имеют семьи, у которых плата за жилищно-коммунальные услуги больше определенного для них обязательного платежа. До конца действия карантина обязательный процент платежа рассчитывается индивидуально для каждой семьи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики (Минсоцполитики).
Как отметили в министерстве, обязательный процент зависит исключительно от доходов семьи и рассчитывается по установленной формуле
- рассчитывается среднемесячный совокупный доход домохозяйства;
- среднемесячный совокупный доход делится на количество членов домохозяйства и определяется среднемесячный доход на одного человека;
- доход на одного человека делится на размер прожиточного минимума на одно лицо в расчете на месяц, установленного на 1 января года, с которого назначается субсидия (размер прожиточного минимума на 01.01.2021 составляет 2189 грн.);
- полученный результат делится на 2, а затем умножается на 15%, и таким образом определяется процент от среднемесячного совокупного дохода.
После этого рассчитывается размер обязательной части платежа: обязательный процент платежа умножается на среднемесячный совокупный доход домохозяйства, сообщили в министерстве.
Напомним, Кабинет министров будет просить Верховную раду внести изменения в государственный бюджет на 2021 год. На жилищные субсидии нужно еще 12 млрд гривен. По состоянию на 10 сентября на субсидии использовано более 33 млрд гривен из 35,2 млрд гривен.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Проект Притула: На какие планы Банковой намекает поддержка «Голосом» закона об олигархах
|Коррупция и олигархи угрожают развитию Украины, поддержка ЕС не принесла результатов - отчет
|Закон об олигархах. Зачем Зеленский показательно прогнул парламент под себя
|Что осталось от «антиахметовского» закона после 11 тысяч правок
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Шмыгаль сделал заявление о тарифах на газ и свет для украинцев в новом сезоне
|В Минсоцполитики пояснили, при каком доходе назначается субсидия
|В Польше построят первые в ЕС малые модульные атомные реакторы
|Нефть коррекционно дешевеет 24 сентября после роста цен в три предыдущих дня
|Рада утвердила поддержку новосозданных фермерских хозяйств и молодых фермеров
|Бить «Газпром» вместе. Как Евросоюз будет выбираться из газовой ловушки
Это интересно
|BMW запатентовала очень странные двери. Они и подъёмные, и раздвижные одновременно
|Tesla наконец-то научила автопилот замедлять машину при обнаружении проблесковых маячков ночью
|Microsoft представила Surface Laptop Studio — флагманский гибридный ноутбук с GeForce RTX и ценой от $1600
|Microsoft представила перо Surface Slim Pen 2 с тактильной обратной связью
|Microsoft представила Surface Pro 8 — флагманский планшет с Intel Core, 120-Гц экраном и внешним отсеком под дополнительный SSD
|Microsoft представила Surface Duo 2 — смартфон-книжку с двумя экранами, поддержкой 5G и Snapdragon 888
|Valve запатентовала систему скачивания файлов, позволяющую «моментально» запускать игры