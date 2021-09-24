Украина ожидает присоединения к европейской Конвенции о процедуре общего транзита во II кв.-2022 - представитель Гостаможслужбы

Присоединение Украины к европейской Конвенции о процедуре общего транзита ожидается в конце второго квартала 2022 года, уже в третьем квартале украинские предприятия смогут осуществлять транзит с 35 странами по принципу "одно транспортное средство - одна транзитная декларация - одна финансовая гарантия", сообщил директор департамента внедрения международной транзитной системы Гостаможслужбы Сергей Демченко.

В ходе "круглого стола" "Введение таможенных процедур в соответствии с европейской практикой: каких изменений ожидать украинскому бизнесу? Практические аспекты" в агентстве "Интерфакс-Украина" он уточнил, что речь идет обо всех странах ЕС, Европейской ассоциации свободной торговли/EFTA, Турции, Сербии, Северной Македонии и Великобритании.

Эксперт напомнил, что присоединение к Конвенции предусмотрено Соглашением об ассоциации Украина-ЕС и должно активизировать международную торговлю благодаря установлению Украиной совместных транзитных процедур со странами Конвенции и использования ими единой технологии - системы NCTS. Эта система позволяет странам Конвенции обмениваться таможенными данными в режиме реального времени и контролировать товары на каждом этапе перевозки."Система общего транзита предусматривает для предприятий четыре основных специальных транзитных упрощения: авторизованный грузоотправитель, авторизованный грузополучатель, самостоятельное наложение пломб специального типа и общая финансовая гарантия", - отметил Демченко. Он добавил, что по обеспечению применяются новые подходы, которые позволят уменьшать размер обеспечения базовой суммы гарантии при ее использовании на 50%, 70% или на 100%.

Для получения упрощений в NCTS законодательством предусмотрена специальная процедура. Финансовую гарантию могут обеспечивать компании, получившие статус финансового гаранта. Чтобы подать транзитную декларацию в NCTS, предприятию необходимо зарегистрироваться на Портале трейдера в "личном кабинете" на портале "Единое окно для международной торговли".

"Украинское законодательство о режиме общего транзита на сегодня уже в целом сформировано и соответствует лучшим европейским практикам", - отметил в ходе "круглого стола" международный эксперт Программы ЕС по поддержке управления государственными финансами в Украине (EU4PFM), экс-заместитель главы таможенной службы Литовской республики Витянис Алишаускас.

На сегодняшний день в системе зарегистрировано более 3000 должностных лиц таможенных органов, более 180 компаний получили доступ к Порталу трейдера, представлено около 300 деклараций T1UA, три компании получили статус финансового гаранта, работает Helpdesk.

Как сообщалось, NCTS используется в Украине пока в национальном масштабе. Однако, как отметил представитель Гостаможслужбы, "предприятия, которые уже используют NCTS (подали 50 и более деклараций), могут подавать в Гостаможслужбу документы на получение упрощений, которые будут действовать и после присоединения Украины к Конвенции, то есть при международном применении системы".

