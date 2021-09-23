Украина в августе нарастила выплавку стали на 1,7% к августу-2020, поднявшись с 14-го на 13-е место в рейтинге Worldsteel

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Украина в августе нарастила выплавку стали на 1,7% к августу-2020, поднявшись с 14-го на 13-е место в рейтинге Worldsteel

17:33 23.09.2021 |

Экономика

 

Украина по итогам работы металлургических предприятий в августе 2021 года нарастила производство стали на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до 1,858 млн тонн, поднявшись с 14-го на 13-е место в рейтинге 64 стран - основных мировых производителей этой продукции, составленном Всемирной ассоциацией производителей стали (Worldsteel).

В августе зафиксировано наращивание выплавки стали к августу-2020 во всех странах первой десятки, кроме Китая.

Первая десятка стран-производителей стали по итогам августа-2021 выглядит следующим образом: Китай (83,239 млн тонн, падение на 13,2% к августу-2020), Индия (9,850 млн тонн, рост на 8,2%), Япония (7,924 млн тонн, рост на 22,9%), США (7,521 млн тонн, рост на 26,8%), РФ (6,290 млн тонн, увеличение на 4,4%), Южная Корея (6,130 млн тонн, "плюс" 6,2%), Турция (3,501 млн тонн, рост на 7,1%), Бразилия (3,149 млн тонн, рост на 14,1%), Германия (3,020 млн тонн, рост на 6,7%) и Иран (2,540 млн тонн, рост на 8,7%).

Далее следуют Вьетнам (2,250 млн тонн, рост на 48%), Тайвань (КНР, 1,950 млн тонн, рост на 21,9%), Украина (1,858 млн тонн, рост на 1,7%), Мексика (1,540 млн тонн, "плюс" 6,6%) и Италия (1,358 млн тонн, рост на 44,3%).

В целом в августе текущего года выплавка стали снизилась на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 156,806 млн тонн.

За восемь месяцев текущего года первая десятка стран-производителей стали выглядит так: Китай (733,015 млн тонн, рост на 5,3%), Индия (77,739 млн тонн, рост на 25,6%), Япония (63,988 млн тонн, рост на 17%), США (57,065 млн тонн, "плюс" 19,5%), РФ (50,758 млн тонн, рост на 7,7%), Южная Корея (47,455 млн тонн, рост на 8,4%), Германия (26,662 млн тонн, рост на 17,4%), Турция (26,565 млн тонн, рост на 16,7%), Бразилия (24,119 млн тонн, рост на 20,9%) и Иран (20,371 млн тонн, рост на 9,7%).

Далее следуют Вьетнам (17,370 млн тонн, рост на 65,5%), Италия (16,299 млн тонн, больше на 27,4%), Тайвань (КНР, 15,402 млн тонн, рост на 9,8%), Украина (14,590 млн тонн, "плюс" 6,6%) и Мексика (12,541 млн тонн, "плюс" 15,9%).

В целом за восемь месяцев 2021 года 64 страны произвели 1 млрд 321,932 млн тонн стали, что на 10,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщалось, за 2020 год первая десятка стран-производителей стали выглядела следующим образом: Китай (1 млрд 52,999 млн тонн, рост на 5,2%), Индия (99,570 млн тонн, "минус" 10,6%), Япония (83,194 млн тонн, снижение на 16,2%), РФ (73,4 млн тонн, рост на 2,6%), США (72,690 млн тонн, "минус" 17,2%), Южная Корея (67,121 млн тонн, падение на 6%), Турция (35,763 млн тонн, "плюс" 6%), Германия (35,658 млн тонн, "минус" 10%), Бразилия (30,971 млн тонн, падение на 4,9%) и Иран (29,030 млн тонн, больше на 13,4%).

Далее следовали Украина (20,616 млн тонн, "минус" 1,1%), Тайвань (КНР, 20,570 млн тонн, "минус" 6,3%), Италия (20,2 млн тонн, падение на 12,9%), Вьетнам (19,5 млн тонн, рост на 11,6%) и Мексика (16,854 млн тонн, снижение на 8,3%).

В целом за 2020 год 64 страны произвели 1 млрд 829,140 млн тонн стали, что на 0,9% меньше, чем за 2019 год.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

ПО РУБРИКАМ

17:30 Депозитные ставки для физлиц 23.09.21

17:02 Украинцы с начала года вывели за границу $427 миллионов, – НБУ

13:32 Доллар 23 сентября торгуется разнонаправленно к евро и иене

12:36 Справочный курс гривны 23 сентября повышен на 17,7 коп до 26,5186 грн/$1

12:05 Биржи АТР 23 сентября закрылись в основном ростом на новостях из Китая

10:57 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 23.09.21

10:53 Остаток средств на корсчетах банков 23.09.21

10:51 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 22.09.2021

08:49 Золото продолжает дешеветь 23 сентября на решениях Федрезерва

08:36 Рада облегчила выполнение банками функций агентов валютного надзора

08:09 Правительство увеличивает уставный капитал Укрфинжилья на 20 миллиардов гривень

07:57 Рынок акций США 22 сентября закрылся ростом, Dow Jones прибавил 1,00%

22.09 Аграрии резко обвалили курс доллара на межбанке 22 сентября

22.09 Депозитные ставки для физлиц 22.09.21

22.09 Финкомитет Рады рекомендовал принять во втором чтении законопроекты о страховании, кредитных союзах и финуслугах

• дальше…

22:28 Послы G7 обеспокоены законопроектом о Конституционном суде

18:19 Цена газа в Европе предстоящей зимой временами будет выше, чем сейчас, но всё зависит от погоды - RWE

17:33 Украина в августе нарастила выплавку стали на 1,7% к августу-2020, поднявшись с 14-го на 13-е место в рейтинге Worldsteel

17:02 Украинцы с начала года вывели за границу $427 миллионов, – НБУ

16:55 Против ФГИУ открыты четыре дела из-за «дешевой» продажи отеля «Днипро»

16:31 Почти треть ВВП Украины остается в тени

16:24 От растаможки евроблях по льготным правилам поступило 1,4 миллиарда, – Таможенная служба

16:04 Рада сняла с повестки дня пленарной недели «антиахметовский» законопроект

15:59 Рада приняла закон о деолигархизации, «за» - 279 голосов

15:55 Цены на нефть 23 сентября коррекционно снижаются

• дальше…

16:11 В Moderna прогнозируют, что пандемия коронавируса закончится в 2022 году

11:38 Американцам запретят торговать гособлигациями РФ на вторичном рынке

11:33 Палата представителей США одобрила санкции против «Северного потока-2»

08:01 В ФРС предупредили о сохранении высокой инфляции в ближайшие месяцы

22.09 Выборы в Канаде: партия Трюдо победила, но не получила большинство в парламенте

22.09 Турция не признает вхождение Крыма в состав России - Эрдоган

22.09 Талибы хотят представлять Афганистан в общеполитических дебатах ООН

21.09 Станет ли гигант недвижимости Evergrande китайским Lehman Brothers?

21.09 Мировой товарооборот в июле снизился впервые с марта - WSJ

21.09 Южная Корея ворвалась в пятёрку стран по уровню инновационной активности. Лидирует — Швейцария

21.09 ЕСПЧ признал ответственность России за отравление Александра Литвиненко

21.09 Ъ: «Роснефть» может получить право экспорта газа в Европу

21.09 Доклад: Талибы свели на нет 20-летние успехи в области прав человека в Афганистане

21.09 Двоих республиканцев обвиняют в сокрытии пожертвований из РФ на кампанию Трампа

20.09 Между Косовом и Сербией возникла новая волна напряженности из-за автомобильных номеров

• дальше…

21.09 Украина переходит на «желтый» уровень по COVID-19 с 23 сентября - премьер

20.09 Более 98% госпитализированных с COVID-19 не вакцинированы - Минздрав

20.09 Кабмин продлил карантин до конца года

16.09 Генштаб ВСУ принял на вооружение разработанную украинскими учеными РСЗО «Верба»

15.09 Украина на 77 месте в мировом рейтинге скорости интернета

14.09 Кабмин обновил карантинные ограничения на разных уровнях эпидопасности

14.09 В Киеве на рынке недвижимости в 2021г сформировался "рынок покупателей" - АСНУ

13.09 Кабмин ввел "желтые" и "зеленые" COVID-паспорта - Минздрав

13.09 Небиометрические загранпаспорта появились в приложении «Дія»

09.09 Спрос на загородное жилье вблизи Киева значительно вырос

08.09 Перепись населения в Украине состоится в 2023 году

08.09 Украинские википедисты издали книгу, посвященную Маску и Бандере

06.09 Метро на Виноградарь не успевают построить раньше 2023 года

03.09 Всемирный банк пообещал в случае необходимости предоставить Украине $150 миллионов для экстренного реагирования на COVID-19

30.08 Міжнародний Європейський Університет долучився до екологічної акції

• дальше…

22:16 Коррупция и олигархи угрожают развитию Украины, поддержка ЕС не принесла результатов - отчет

18:36 Закон об олигархах. Зачем Зеленский показательно прогнул парламент под себя

16:20 В Раду проходят 5 партий – соцопрос центра «Социальный мониторинг»

12:48 Что осталось от «антиахметовского» закона после 11 тысяч правок

12:30 Планы Минобороны: Какие корабли и ракеты ожидаются в 2022 году

10:48 Письмо из МИДа с отказом от суверенитета: почему Суркис проиграл в суде Лондона Порошенко

22.09 Покушение на Шефира. Почему у Зеленского знают о мотивах преступников больше и раньше следствия

22.09 Порошенко и Гонтарева выиграли лондонский суд у Суркиса и его офшоров

22.09 Запуск БЭБ отложили на фоне скандала с выборами главы совета общественного контроля

22.09 «Теплая ванна» для Зеленского: Какие результаты принесет визит президента в США

22.09 Виталий Бала: Безуглую назначили на роль козла отпущения в «Вагнергейте»

22.09 ВСК и воскресший закон Ткаченко: Что Зе-команда может сделать ради кресла главы КГГА

22.09 Турция не признает вхождение Крыма в состав России - Эрдоган

21.09 Обманка для американцев. Зачем Коломойскому закон об олигархах и отставка Разумкова

21.09 Вадим Денисенко о влюбленных в Зеленского и Советском Союзе

• дальше…

18:25 Skoda показала Octavia с салоном из сахарной свеклы и тростника

18:08 Европа официально готовится сделать USB-C единым разъёмом для смартфонов, планшетов, колонок и других устройств

13:17 16-ядерный Intel i9-12900K опередил в популярном бенчмарке 16-ядерный Ryzen 9 5950X и 32-ядерный Threadripper 2990WX

13:02 BMW запатентовала очень странные двери. Они и подъёмные, и раздвижные одновременно

11:59 Tesla наконец-то научила автопилот замедлять машину при обнаружении проблесковых маячков ночью

11:46 Microsoft представила Surface Laptop Studio — флагманский гибридный ноутбук с GeForce RTX и ценой от $1600

11:08 Microsoft представила перо Surface Slim Pen 2 с тактильной обратной связью

22.09 Microsoft представила Surface Pro 8 — флагманский планшет с Intel Core, 120-Гц экраном и внешним отсеком под дополнительный SSD

22.09 Microsoft представила Surface Duo 2 — смартфон-книжку с двумя экранами, поддержкой 5G и Snapdragon 888

22.09 Valve запатентовала систему скачивания файлов, позволяющую «моментально» запускать игры

21.09 Обновленный Ford Expedition: 440 сил и новая внедорожная версия

21.09 Британский оператор вертолётов заинтересовался аэротакси — они могут оказаться более выгодными

21.09 Китайские производители построили слишком много электромобильных заводов

20.09 Twitter, похоже, удалось урегулировать коллективный иск, поданный в 2016 году

20.09 Штурвал в новых автомобилях Tesla неудобен и опасен. Опубликован отчёт Consumer Reports

• дальше…

05.08 Самая богатая певица в мире. Рианна стала миллиардершей, но в этом ей помогла не музыка

04.08 Риз Уизерспун стала самой состоятельной актрисой в мире

15.07 Украинский айтишник впервые стал долларовым миллиардером – Forbes

07.07 Лучшие города для удаленной работы: в топе — Мельбурн, Дубай, Сидней

06.07 Исландия: эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю признан ошеломляюще успешным

01.07 В игры на ПК и консолях начнут встраивать рекламные ролики — Electronic Arts уже в деле

18.06 Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников

28.05 Более 10 000 сотрудниц требуют от Google 600 млн долларов из-за неравенства в оплате труда мужчин и женщин

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

05.03 Объем интернет-рекламы в Украине за год вырос на 7%, – исследование

26.01 Apple вернула звание самого дорогого бренда - Brand Finance

11.01 Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Вот шесть принципов его успеха

17.12 Власти США подали иск против Google за монополизацию рынка рекламы

03.12 Впервые в истории интернет завоевал более половины рекламного рынка США

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно