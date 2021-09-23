Украина в августе нарастила выплавку стали на 1,7% к августу-2020, поднявшись с 14-го на 13-е место в рейтинге Worldsteel

Украина по итогам работы металлургических предприятий в августе 2021 года нарастила производство стали на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до 1,858 млн тонн, поднявшись с 14-го на 13-е место в рейтинге 64 стран - основных мировых производителей этой продукции, составленном Всемирной ассоциацией производителей стали (Worldsteel).

В августе зафиксировано наращивание выплавки стали к августу-2020 во всех странах первой десятки, кроме Китая.

Первая десятка стран-производителей стали по итогам августа-2021 выглядит следующим образом: Китай (83,239 млн тонн, падение на 13,2% к августу-2020), Индия (9,850 млн тонн, рост на 8,2%), Япония (7,924 млн тонн, рост на 22,9%), США (7,521 млн тонн, рост на 26,8%), РФ (6,290 млн тонн, увеличение на 4,4%), Южная Корея (6,130 млн тонн, "плюс" 6,2%), Турция (3,501 млн тонн, рост на 7,1%), Бразилия (3,149 млн тонн, рост на 14,1%), Германия (3,020 млн тонн, рост на 6,7%) и Иран (2,540 млн тонн, рост на 8,7%).

Далее следуют Вьетнам (2,250 млн тонн, рост на 48%), Тайвань (КНР, 1,950 млн тонн, рост на 21,9%), Украина (1,858 млн тонн, рост на 1,7%), Мексика (1,540 млн тонн, "плюс" 6,6%) и Италия (1,358 млн тонн, рост на 44,3%).

В целом в августе текущего года выплавка стали снизилась на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 156,806 млн тонн.

За восемь месяцев текущего года первая десятка стран-производителей стали выглядит так: Китай (733,015 млн тонн, рост на 5,3%), Индия (77,739 млн тонн, рост на 25,6%), Япония (63,988 млн тонн, рост на 17%), США (57,065 млн тонн, "плюс" 19,5%), РФ (50,758 млн тонн, рост на 7,7%), Южная Корея (47,455 млн тонн, рост на 8,4%), Германия (26,662 млн тонн, рост на 17,4%), Турция (26,565 млн тонн, рост на 16,7%), Бразилия (24,119 млн тонн, рост на 20,9%) и Иран (20,371 млн тонн, рост на 9,7%).

Далее следуют Вьетнам (17,370 млн тонн, рост на 65,5%), Италия (16,299 млн тонн, больше на 27,4%), Тайвань (КНР, 15,402 млн тонн, рост на 9,8%), Украина (14,590 млн тонн, "плюс" 6,6%) и Мексика (12,541 млн тонн, "плюс" 15,9%).

В целом за восемь месяцев 2021 года 64 страны произвели 1 млрд 321,932 млн тонн стали, что на 10,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщалось, за 2020 год первая десятка стран-производителей стали выглядела следующим образом: Китай (1 млрд 52,999 млн тонн, рост на 5,2%), Индия (99,570 млн тонн, "минус" 10,6%), Япония (83,194 млн тонн, снижение на 16,2%), РФ (73,4 млн тонн, рост на 2,6%), США (72,690 млн тонн, "минус" 17,2%), Южная Корея (67,121 млн тонн, падение на 6%), Турция (35,763 млн тонн, "плюс" 6%), Германия (35,658 млн тонн, "минус" 10%), Бразилия (30,971 млн тонн, падение на 4,9%) и Иран (29,030 млн тонн, больше на 13,4%).

Далее следовали Украина (20,616 млн тонн, "минус" 1,1%), Тайвань (КНР, 20,570 млн тонн, "минус" 6,3%), Италия (20,2 млн тонн, падение на 12,9%), Вьетнам (19,5 млн тонн, рост на 11,6%) и Мексика (16,854 млн тонн, снижение на 8,3%).

В целом за 2020 год 64 страны произвели 1 млрд 829,140 млн тонн стали, что на 0,9% меньше, чем за 2019 год.