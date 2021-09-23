Почти треть ВВП Украины остается в тени

Уровень теневой экономики в Украине в первом квартале 2021 года составил 30% от объема официального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины. По сравнению с данными за 2020 год уровень не изменился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минэкономики.

По расчетам министерства, по сравнению с первым кварталом 2020 года уровень теневой экономики сократился на 1 п. п.

Два из четырех методов, с использованием которых проводится оценка уровня теневой экономики, зафиксировали увеличение уровня по сравнению с январем-мартом 2020 года:

* электрический метод - на 2 п. п. (до 28% от объема официального ВВП);

* монетарный метод-на 1 п. п. (до 31% от объема официального ВВП).

Два метода показали уменьшение уровня теневой экономики:

* метод "расходы населения - розничный товарооборот и услуги" - на 1 п. п. (до 22% от объема официального ВВП);

* метод убыточности предприятий - на 13 п. п. (до 25% от объема официального ВВП).

Как отметили в Минэкономики, снижение уровня по методу убыточности предприятий "является объективным следствием, во-первых, улучшения финансового состояния предприятий на фоне адаптации к перманентным условиям карантинных ограничений и, как следствие, постепенного оживления деловой активности; во-вторых, действия уникального фактора коронакризиса, проявлением которого стало ограничение традиционных каналов теневой деятельности".

Напомним, уровень теневой экономики в 2020 году составил 30% от объема официального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины. Это на 3 п. п. больше показателя 2019 года (27%).