От растаможки евроблях по льготным правилам поступило 1,4 миллиарда, – Таможенная служба

За период с 15 июня по 22 сентября в государственный бюджет поступило около 1,4 млрд грн от упрощенного таможенного оформления почти 40 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

Согласно сообщению, больше всего автомобилей по упрощенной процедуре оформили Закарпатская таможня (7659 авто), Киевская таможня (4163 авто), Одесская таможня (4093 авто), Черновицкая таможня (3218 авто) и Ивано-Франковская таможня (2361 авто).

В ведомстве напомнили, что льготные условия таможенного оформления будут действовать до 10 ноября.

Как сообщалось, 13 мая президент Владимир Зеленский подписал законы о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы относительно льготного растаможивания автомобилей на европейских номерах, принятые Верховной Радой 15 апреля. Закон начал работать 15 июня.

Согласно новому временному порядку, бывшие в употреблении автомобили с европейской регистрацией старше пяти лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.

Сумма акцизного налога будет зависеть от возраста автомобиля, объема и типа двигателя и не будет зависеть от его стоимости. Базовая ставка будет колебаться от нуля до 150 евро, и в большинстве случаев стоимость растаможивания не будет превышать о 1 тыс. евро. Такие автомобили временно освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной.

На льготное таможенное оформление дается 180 дней с момента вступления в силу законов. Участники АТО/ООС смогут воспользоваться льготной растаможкой в течение 270 дней.