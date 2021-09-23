За такое решение на заседании 23 сентября проголосовали 266 народных депутатов.
Финансовые новости
- |
- 23.09.21
- |
- 17:22
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
От растаможки евроблях по льготным правилам поступило 1,4 миллиарда, – Таможенная служба
16:24 23.09.2021 |
За период с 15 июня по 22 сентября в государственный бюджет поступило около 1,4 млрд грн от упрощенного таможенного оформления почти 40 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба.
Согласно сообщению, больше всего автомобилей по упрощенной процедуре оформили Закарпатская таможня (7659 авто), Киевская таможня (4163 авто), Одесская таможня (4093 авто), Черновицкая таможня (3218 авто) и Ивано-Франковская таможня (2361 авто).
В ведомстве напомнили, что льготные условия таможенного оформления будут действовать до 10 ноября.
Как сообщалось, 13 мая президент Владимир Зеленский подписал законы о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы относительно льготного растаможивания автомобилей на европейских номерах, принятые Верховной Радой 15 апреля. Закон начал работать 15 июня.
Согласно новому временному порядку, бывшие в употреблении автомобили с европейской регистрацией старше пяти лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.
Сумма акцизного налога будет зависеть от возраста автомобиля, объема и типа двигателя и не будет зависеть от его стоимости. Базовая ставка будет колебаться от нуля до 150 евро, и в большинстве случаев стоимость растаможивания не будет превышать о 1 тыс. евро. Такие автомобили временно освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной.
На льготное таможенное оформление дается 180 дней с момента вступления в силу законов. Участники АТО/ООС смогут воспользоваться льготной растаможкой в течение 270 дней.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Письмо из МИДа с отказом от суверенитета: почему Суркис проиграл в суде Лондона Порошенко
|Покушение на Шефира. Почему у Зеленского знают о мотивах преступников больше и раньше следствия
|Запуск БЭБ отложили на фоне скандала с выборами главы совета общественного контроля
|«Теплая ванна» для Зеленского: Какие результаты принесет визит президента в США
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украинцы с начала года вывели за границу $427 миллионов, – НБУ
|Против ФГИУ открыты четыре дела из-за «дешевой» продажи отеля «Днипро»
|Почти треть ВВП Украины остается в тени
|От растаможки евроблях по льготным правилам поступило 1,4 миллиарда, – Таможенная служба
|Рада приняла закон о деолигархизации, «за» - 279 голосов
Это интересно
|Valve запатентовала систему скачивания файлов, позволяющую «моментально» запускать игры
|Обновленный Ford Expedition: 440 сил и новая внедорожная версия
|Британский оператор вертолётов заинтересовался аэротакси — они могут оказаться более выгодными
|Китайские производители построили слишком много электромобильных заводов
|Twitter, похоже, удалось урегулировать коллективный иск, поданный в 2016 году
|Штурвал в новых автомобилях Tesla неудобен и опасен. Опубликован отчёт Consumer Reports
|Впервые дорогу в Великобритании отремонтируют «графеновым асфальтом»