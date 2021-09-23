Внедрение европейских принципов работы является одним из основных направлений реформирования таможни - круглый стол

Украина осуществляет таможенную реформу, одним из направлений которой является внедрение принципов и инструментов, применяемых в странах ЕС. ЕС, в свою очередь, помогает Украине в разработке и имплементации таких таможенных инструментов. На этом акцентировали участники круглого стола "Внедрение таможенных процедур в соответствии с европейской практикой: каких изменений ожидать украинскому бизнесу? Практические аспекты", который состоялся 21 сентября 2021 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина".

Участие в мероприятии приняли: президент клуба экспортеров Украины Евгения Литвинова, президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков, представители бизнес-ассоциаций, директор Департамента таможенной политики Министерства финансов Украины Александр Москаленко, директор Департамента внедрения международной транзитной системы Гостаможслужбы Украины Сергей Демченко, директор Департамента таможенного аудита и учета лиц Гостаможслужбы Светлана Анищенко, начальник управления сопровождения АЭО Департамента организации таможенного контроля и таможенного оформления Гостаможслужбы Андрей Теплый, международный эксперт EU4PFM по вопросам таможни, экс-заместитель главы таможни Литовской республики Витянис Алишаускас.

Организатор и модератор круглого стола Максим Уракин отметил, что сейчас Государственная таможенная служба обеспечивает 35-40% поступлений в государственный бюджет, причем эти цифры остаются стабильными на протяжении последних лет.

"В целом за январь-август 2021 Гостаможслужба выполнила план поступлений на 107% и перечислила в госбюджет 291 млрд грн (при запланированных показателях - 272 млрд). При этом за 8 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поступления таможенных платежей увеличилось на 76 млрд грн или на 36% ", - подчеркнул Уракин.

Кроме того, организатор отметил, что, исходя из данных мониторинга внешнеэкономической деятельности Украины в 2021 году, проведенного аналитическим центром "Клуб Экспертов", доходы государственного бюджета продолжат расти, поскольку страна продолжает наращивать объемы международной торговли.

"Так, экспорт в страны ЕС в первом полугодии 2021 вырос на 43,9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, импорт - на 26,3%. Общий объем торговли со странами ЕС за 6 месяцев составил почти 25 млрд долл, с Китаем - около 9 млрд долл США. Эти данные говорят о том, что стимуляция внешней торговли через гармонизацию таможенного законодательства является ключевым фактором финансовой стабильности государства, обеспечивает наполнение бюджета и экономический рост ", - заявил спикер.

Спикеры предоставили обзорную информацию о принципах, заложенных в Таможенный кодекс ЕС, и инструментах, используемых странами ЕС для реализации этих принципов; что из них следует ожидать в Украине (в том числе благодаря поддержке европейских партнеров), а какие из этих таможенных инструментов уже вводятся или близки к внедрению в Украине - в частности, режим общего транзита (NCTS), Программа авторизованного экономического оператора (АЭО) и таможенный аудит.

Особый интерес для представителей бизнеса представляла система таможенных упрощений, которая применяется в странах ЕС и сейчас внедряется в Украине - в частности, в рамках реализации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Евгения Литвинова, президент Клуба экспортеров Украины, в свою очередь подчеркнула, что для бизнеса важно знать, какие изменения нас ждут.

"Нас ждут возможности или дополнительные расходы? Круглый стол даст толчок к лучше понять ожидаемые изменения, подготовиться к ним, чтобы наш экспорт после 2022 был безболезненным, эффективным, активным", - подчеркнула она.

"Мы хотим, чтобы одномоментно все стало хорошо, но таможенная реформа - процесс непростой. Но то, что мы сейчас видим, дает большую долю позитива. И прежде всего то, что мы движемся в направлении ЕС, в том числе ментально", - отметил Геннадий Чижиков, президент Торгово-промышленной палаты Украины.

По словам Витянис Алишаускаса, международного эксперта EU4PFM по вопросам таможни, экс-замглавы таможни Литовской республики, изменения в Таможенный кодекс ЕС зафиксировали новую миссию европейской таможни. Если раньше таможня должна была охранять местный рынок и собирать таможенные пошлины, то сейчас она становится частью международного цепи торговли. И от того, как она работает, зависит конкурентоспособность местных экспортеров.

Международный эксперт акцентировал внимание задачах, которые должны быть решены с помощью Таможенного кодекса ЕС, - чтобы предпринимателю было выгодно быть честным, чтобы добросовестный бизнес экономил свое время и средства, чтобы часть процессов, которые (как правило) выполняются на таможне, такой бизнес мог осуществлять самостоятельно.

"Авторизованный экономический оператор (АЭО) - это символ добросовестного предпринимателя, которому доверяет таможня и который имеет существенные преимущества при таможенном оформлении", - уточнил он.

Алишаускас отметил ключевые инструменты, применяемые европейской таможней, чтобы сэкономить время для добросовестного бизнеса, - кроме системы упрощений (Программа АЭО и упрощения в режиме общего транзита), это система таможенного аудита (постаудита) и система управления таможенными рисками.

Эти приниципы и инструменты международные партнеры помогают создавать и внедрять в Украине.

Александр Москаленко, директор Департамента таможенной политики Министерства финансов Украины подчеркнул, что сейчас страна работает в векторе, который определен Конституцией, - евроинтеграции. Европа является нашим крупнейшим торговым партнером, и поэтому важным является приближение, внедрение лучших европейских практик - чтобы европейская и украинская таможня работали по одним правилам.

"Мы закончили большой пласт законодательных изменений. Сейчас и таможня, и бизнес должны все это разворачивать. Нужно обучение, просветительство, продвижение. Поэтому я хотел бы, чтобы международные партнеры помогали нам также проводить обучение для бизнеса. Чтобы все участники процесса не только имели права, но и знали, как ими пользоваться ", - отметил представитель Минфина.

По его мнению, ускорение таможенных оформлений должно быть достигнуто не за счет команды таможенникам «быстро работать», а за счет эффективно построенной системы.

"Мы движемся к построению партнерских отношений между бизнесом и таможней. Это займет определенное время", - резюмировал он.

Сергей Демченко, директор Департамента внедрения международной транзитной системы Гостаможслужбы, сообщил, что во II квартале 2022 ожидается присоединение Украины к Конвенции о процедуре общего транзита, а уже в III квартале 2022 - этап международного применения Украиной системы NCTS.

"Уже через год украинские предприятия смогут осуществлять транзит с 35 странами (в т.ч. всеми странами ЕС, EFTA, Турцией, Великобританией) по принципу "одно транспортное средство - одна транзитная декларация, одна финансовая гарантия ", - заявил Демченко.

Он также проинформировал об основных 4 специальных транзитных упрощениях, которые предусматривает система общего транзита: авторизованный грузоотправитель, авторизованный грузополучатель, самостоятельное наложение пломб специального типа, общая финансовая гарантия. Относительно гарантирования, представитель Гостаможслужбы подчеркнул, что применяются новые подходы, которые позволяют уменьшать размер обеспечения базовой суммы гарантии при ее использовании - на 50%, 70%, или на 100%.

"Как известно, сейчас NCTS используется в национальном масштабе, однако предприятия, использующие эту систему (оформившие 50 деклараций и более), могут подавать документы на получение упрощений, которые будут действовать и при международном применении системы. В настоящее время в системе зарегистрировано более 3000 должностных лиц таможенных органов, более 180 компаний получили доступ к Порталу трейдера, представлено около 300 деклараций T1UA, 3 компании получили статус финансового гаранта, работает Helpdesk, проведено 7 семинаров с субъектами ВЭД ", - резюмировал представитель Гостаможслужбы.

Как сообщил Андрей Теплый, начальник управления сопровождения АЭО Департамента организации таможенного контроля и таможенного оформления Гостаможслужбы, полноценное внедрение функционирования Программы авторизованного экономического оператора (АЭО) является приоритетом деятельности Гостаможслужбы на ближайшие 2-3 года. Среди главных вызовов он назвал трансформацию отношений таможня-бизнес: такие отношения сегодня строятся на недоверии бизнеса к таможне, однако должны быть открытыми и партнерскими.

Как известно, Программа авторизованного экономического оператора (АЭО) действует в Украине с августа 2020. Ее внедрение предусмотрено Соглашением об ассоциации Украины с ЕС. Она предусматривает ряд упрощений и преимуществ при таможенном оформлении. Для получения статуса необходимо пройти достаточно непростую и длительную процедуру авторизации.

"По состоянию на сентябрь 2021 в Гостаможслужбу поступило 5 заявлений о предоставлении авторизации АЭО. Из них 1-му предприятию предоставлено авторизацию АЭО, 2-м отказано в проведении оценки, 2 заявления находятся на стадии предварительного рассмотрения ", - сообщил эксперт.

Светлана Анищенко, директор Департамента таможенного аудита и учета лиц Гостаможслужбы, подчеркнула, что таможенный аудит в Европе больше направлен на внешнеэкономическую деятельность и действует как система, которая позволяет ускорять процесс таможенного оформления.

"Мы испытываем потребность в создании качественного ИТ инструмента - при поддержке европейских партнеров была создана первая версия Информационной системы «Таможенный аудит», в августе-сентябре она тестируется таможнями. Месяц назад была достигнута договоренность с европейскими партнерами о поддержке создания 2-й версии. Также началась разработка системы управления рисками для отбора предприятий для проведения таможенного аудита ", - сообщила она.

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