Кабмин разрешил пенсионерам с оккупированного Донбасса проходить идентификацию удаленно

Кабинет министров на заседании в среду, 22 сентября, разрешил получателям пенсий и денежной помощи проходить идентификацию для их получателей удаленно с использованием электронной подписи.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Согласно принятому решению, процесс удаленной идентификации будет осуществляться путем авторизации получателя (без его личного присутствия) в личном кабинете портала Пенсионного фонда Украины с помощью квалифицированного электронной подписи "Дія.Пидпис" ( "Дія ID"). Такая возможность приравнивается к физической идентификации получателя.

"В настоящее время существуют трудности с получением пенсий и социальных выплат для жителей временно оккупированных территорий, поскольку для идентификации люди должны приезжать на подконтрольную правительству территорию Украины, но российские оккупационные режимы продолжают блокировать работу КПВВ, удерживая людей в заложниках", - пояснила заместитель министра Инна Драганчук.

Как сообщалось, по данным Минсоцполитики, государство не владеет информацией почти о 150 тыс. из 1,2 миллиона пенсионеров, проживающих на временно оккупированной территории Донбасса, тогда как остальные 90% пенсионеров хотя бы раз обращались за выплатой украинской пенсии.