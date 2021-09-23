Минцифры анонсировало пилотный проект по назначению субсидий с помощью приложения «Дія»

Кабинет министров на заседании в среду, 22 сентября, одобрил постановление о расширении пилотного проекта по внедрению Единой информационной системы социальной сферы в отдельных областях, что позволит оформлять субсидии, социальную помощь, а также подавать заявки на назначение пенсий на портале "Дія".

Как сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации, проект будет запущен до конца года как минимум в двух областях, которые еще определяются.

"Теперь, чтобы получить жилищные субсидии, не нужно будет собирать кучу документов и ходить в разные учреждения. Достаточно заполнить заявку на портале "Дія". Это значительно упростит жизнь украинским семьям", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в рамках пилотного проектуа можно сбудет получать государственную соцпомощь на детей, над которыми установлена ​​опека или попечительство, на детей одиноким матерям, на тяжелобольных детей, при усыновлении ребенка, лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью.

"Также люди смогут на портале "Дія" получать пенсии, обращаться за предоставлением социальных услуг, назначением компенсации физическим лицам, которые предоставляют социальные услуги. Можно будет подавать все необходимые заявления и декларации в электронном виде, без лишних очередей и потраченного времени", - уверяют в Минцифры.

В министерстве уточнили, что услуги будут доступны благодаря продолжению экспериментального проекта Единой информационной системы социальной сферы, которую создают Минсоцполитики и Минцифры. Система призвана внедрить электронный документооборот в социальной сфере.