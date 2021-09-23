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Кабмин утвердил требования к электронным аукционам по продаже земельных участков
08:06 23.09.2021 |
Кабинет Министров утвердил требования к обеспечению публичности и прозрачности земельных торгов в форме электронных аукционов по продаже и передаче в пользование земельных участков.
Как сообщает корреспондент Укринформа, соответствующее решение было принято на заседании правительства 22 сентября.
Постановлением «Некоторые вопросы подготовки к проведению и проведение земельных торгов для продажи земельных участков и приобретения прав пользования ими (аренда, суперфиция, эмфитевзис)» утверждены технические требования к подготовке и проведению электронных торгов.
В частности, определен порядок установления и обнародования результатов торгов; возврат регистрационных гарантийных взносов участников, а также вознаграждения, уплачиваемого победителем земельных торгов оператору электронной площадки; порядок возмещения расходов на подготовку лота для продажи; порядок и сроки внесения платы за продажу земельного участка либо платы за пользование земельным участком; порядок реализации преимущественного права купли земельного участка в собственности в случае продажи его через электронный аукцион.
Также установлены технические требования к проведению повторных торгов; порядок функционирования и администрирования электронной торговой системы в соответствии с Земельным кодексом Украины.
В документе отмечается, что введение в действие постановления позволит повысить экономическую эффективность проведения земельных торгов.
Как сообщал Укринформ, 1 июля 2021 года в Украине официально объявлен старт рынка земли. До 2024 года покупать сельскохозяйственные земли могут только физические лица - граждане Украины с ограничением 100 га в одни руки. Вопрос продажи земли лицам без гражданства и иностранцам будет решаться на общенациональном референдуме.
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