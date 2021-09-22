Рост промпроизводства в Украине в августе-2021 ускорился до 0,6% – Госстат

Промышленное производство в Украине в августе 2021 года выросло на 0,6% по сравнению с августом 2020 года, тогда как в июле рост составлял 0,2%, в июне – 1,1%, марте – 5,4%, а в апреле – 13%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в среду.

Ведомство уточнило, что с коррекцией на эффект календарных дней рост промпроизводства в августе-2021 к августу-2020 был ниже, чем в предыдущие месяцы – 0,2% против 0,9% в июле и 0,7% в июне.

Госстат указывает, что по сравнению с июлем этого года промышленное производство в стране сократилось на 3,3%, а с учетом сезонной корректировки – на 0,6%.

Если месяцем назад драйвером роста была добывающая промышленность, а среди отстающих переработка, то в августе ситуация изменилась на противоположную: в добывающей промышленности спад составил 2,5%, тогда как рост в переработке – 2,2%, а в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 0,2%.

В целом за восемь месяцев статведомство также зафиксировало замедление роста промпроизводства до 1,7% с 1,8% по итогам семи месяцев и 2,1% по итогам полугодия. В том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров темпы снизились с 1,8% до 1,2%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – с 1,7% до 1,6%, тогда как в переработке выросли с 1,8% до 1,9%.

Как сообщалось, промышленное производство в Украине в 2020 году упало на 5,2% после сокращения на 0,5% годом ранее.



Индексы промышленной продукции по основным видам деятельности в январе-августе 2021г.

август 2021г к июлю 2021г. % август 2021г к августу 2020г., % январь-август 2021г к январю-августу 2020г, % Справочно: январь-август 2020 к январю-августу 2019, % Промышленность всего 96.7 100.6 101.7 93.5 Добывающая промышленность и разработка карьеров 95.7 97.5 101.2 95.3 - добыча каменного и бурого угля 93.3 90.1 106.8 82.4 - добыча сырой нефти и природного газа 100.8 98.4 96.3 98.4 - добыча металлических руд 87.8 93.3 104.6 94.5 Перерабатывающая промышленность 97.5 102.2 101.9 92.0 Производство пищевых продуктов. напитков и табачных изделий 95.5 95.2 89.3 101.3 Текстильное производство; производство одежды. кож. изделий из кожи и др. материалов меха и изделий из меха 91.5 96.9 105.4 87.2 Изготовление изделий из древесины. производство бумаги и полиграфическая деятельность 101.9 106.4 108.7 93.0 Производство кокса и продуктов нефтепереработки. 110.6 132.3 106.4 100.4 Производство химических изделий и химической продукции 100.4 94.4 102.8 108.3 Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов 65.1 66.6 95.0 102.2 Производство резиновых и пластмассовых изделий; другой неметаллической минеральной продукции 101.9 112.0 112.4 94.3 Металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий. кроме машин и оборудования 99.8 105.4 107.1 87.0 Машиностроение. кроме ремонта и монтажа машин и оборудования 93.6 105.1 109.8 78.7 производство компьютеров. электрической и оптической продукции 92.1 88.5 109.4 77.5 производство электрического оборудования 88.1 119.0 134.1 91.0 Производство машин и оборудования. не отнесенных к другим группам 103.0 101.4 100.2 81.4 Производство автотранспортных средств. прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств 89.4 104.5 106.2 70.7 Производство мебели. другой продукции. ремонт и монтаж машин и оборудования 105.5 105.5 114.8 85.7 Поставка электроэнергии. газа. пара и кондиционированного воздуха 95.4 100.3 101.6 96.0

Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.

Данные: Госстат Украины