Рост промпроизводства в Украине в августе-2021 ускорился до 0,6% – Госстат

Ведомство уточнило, что с коррекцией на эффект календарных дней рост промпроизводства в августе-2021 к августу-2020 был ниже, чем в предыдущие месяцы – 0,2% против 0,9% в июле и 0,7% в июне.
Госстат указывает, что по сравнению с июлем этого года промышленное производство в стране сократилось на 3,3%, а с учетом сезонной корректировки – на 0,6%.
Если месяцем назад драйвером роста была добывающая промышленность, а среди отстающих переработка, то в августе ситуация изменилась на противоположную: в добывающей промышленности спад составил 2,5%, тогда как рост в переработке – 2,2%, а в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 0,2%.
В целом за восемь месяцев статведомство также зафиксировало замедление роста промпроизводства до 1,7% с 1,8% по итогам семи месяцев и 2,1% по итогам полугодия. В том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров темпы снизились с 1,8% до 1,2%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – с 1,7% до 1,6%, тогда как в переработке выросли с 1,8% до 1,9%.
Как сообщалось, промышленное производство в Украине в 2020 году упало на 5,2% после сокращения на 0,5% годом ранее.
Индексы промышленной продукции по основным видам деятельности в январе-августе 2021г.
|август 2021г к июлю 2021г. %
|август 2021г к августу 2020г., %
|январь-август 2021г к январю-августу 2020г, %
|Справочно: январь-август 2020 к январю-августу 2019, %
|Промышленность всего
|96.7
|100.6
|101.7
|93.5
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|95.7
|97.5
|101.2
|95.3
|- добыча каменного и бурого угля
|93.3
|90.1
|106.8
|82.4
|- добыча сырой нефти и природного газа
|100.8
|98.4
|96.3
|98.4
|- добыча металлических руд
|87.8
|93.3
|104.6
|94.5
|Перерабатывающая промышленность
|97.5
|102.2
|101.9
|92.0
|Производство пищевых продуктов. напитков и табачных изделий
|95.5
|95.2
|89.3
|101.3
|Текстильное производство; производство одежды. кож. изделий из кожи и др. материалов меха и изделий из меха
|91.5
|96.9
|105.4
|87.2
|Изготовление изделий из древесины. производство бумаги и полиграфическая деятельность
|101.9
|106.4
|108.7
|93.0
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки.
|110.6
|132.3
|106.4
|100.4
|Производство химических изделий и химической продукции
|100.4
|94.4
|102.8
|108.3
|Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов
|65.1
|66.6
|95.0
|102.2
|Производство резиновых и пластмассовых изделий; другой неметаллической минеральной продукции
|101.9
|112.0
|112.4
|94.3
|Металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий. кроме машин и оборудования
|99.8
|105.4
|107.1
|87.0
|Машиностроение. кроме ремонта и монтажа машин и оборудования
|93.6
|105.1
|109.8
|78.7
|производство компьютеров. электрической и оптической продукции
|92.1
|88.5
|109.4
|77.5
|производство электрического оборудования
|88.1
|119.0
|134.1
|91.0
|Производство машин и оборудования. не отнесенных к другим группам
|103.0
|101.4
|100.2
|81.4
|Производство автотранспортных средств. прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств
|89.4
|104.5
|106.2
|70.7
|Производство мебели. другой продукции. ремонт и монтаж машин и оборудования
|105.5
|105.5
|114.8
|85.7
|Поставка электроэнергии. газа. пара и кондиционированного воздуха
|95.4
|100.3
|101.6
|96.0
Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.
Данные: Госстат Украины