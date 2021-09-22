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Оставшиеся вопросы в переговорах с МВФ - независимость НБУ и антикоррупционных органов - Минфин
13:00 22.09.2021 |
Министр финансов Украины Сергей Марченко и глава миссии Европейского департамента МВФ Иванна Голлар в первый день работы миссии в Украине обсудили прогресс в выполнении структурных "маяков" в рамках Программы сотрудничества stand-by и оставшиеся вопросы, в частности, обеспечение независимости Национального банка и антикоррупционных органов.
"Надеюсь, что во время этой миссии мы сможем быстрее решить вопросы, которые еще остались на повестке дня", - цитирует пресс-служба Минфина в среду слова Марченко со встречи.
Стороны также обсудили важность принятия Верховной Радой ресурсного законопроекта №5600, который создает дополнительный ресурс для бюджета 2022 года, отмечается в сообщении.
Минфин уточнил, что миссия продолжит свою работу в течение следующих недель, представители Фонда проведут ряд встреч с органами исполнительной власти Украины для оценки достижения целей программы. Будут также сформированы дальнейшие шаги для обеспечения устойчивого роста украинской экономики, внедрения структурных реформ и преодоления последствий коронавирусной кризиса, отметило министерство.
"По результатам работы миссии ожидается подготовка необходимых документов для первого просмотра совместной программы stand-by и рассмотрения Советом директоров МВФ", - отмечено в релизе.
Как сообщалось, премьер-министр Денис Шмыгаль на минувшей неделе заявил, что Украина ожидает $750 млн второго транша МВФ по программе stand-by в конце ноября-начале декабря, так как все условия украинская сторона выполнила.
Министр финансов Сергей Марченко в конце августа указывал также, что обсуждается возможность продления текущей 18-месячной программы stand-by на полгода.
В то же время представитель Фонда Джерри Райс отказался комментировать эти слова украинской стороны.
МВФ в июне 2020 года утвердил для Киева программу stand-by общим объемом около $5 млрд, сразу выделив первый транш финансирования в объеме $2,1 млрд. Было намечено четыре пересмотра выполнения условий программы для выделения остальных четырех траншей. Однако оговоренный график был нарушен, а финансирование - приостановлено из-за невыполнения Украиной ряда обязательств.
Глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко сообщил, что сумма второго транша stand-by может быть выше запланированных $700 млн за счет объединения транша, однако этот вопрос будет обсуждаться во время дискуссии с миссией.
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