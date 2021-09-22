На платформе "Дія.Бізнес" заработала международная версия Единого экспортного веб-портала - онлайн-платформы для импортеров и зарубежных компаний, заинтересованных в экспорте.

Презентация международной версии веб-портала состоялась 21 сентября, сообщает корреспондент Укринформа.

"Я хочу подчеркнуть, что это не просто перевод существующей украиноязычной версии. Мы создали глобальную версию для иностранных представителей бизнеса", - заявила заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан во время презентации.

Она добавила, что международная версия портала рассказывает, почему именно Украину стоит выбрать как страну для торговли и содержит: обзоры перспективных секторов экономики, бренд-материалы экспертного бренда Украины, календарь бизнес-событий, каталог украинских экспортеров, контакты государственных учреждений и органов, которые связаны с бизнесом и торговлей.

Ионан рассказала, что международная версия портала станет определенным средством контакта импортеров и иностранных компаний из Украины в цифровой среде. Кроме этого, портал поможет украинскому бизнесу искать партнеров за рубежом.

Как сообщал Укринформ, Единый экспортный веб-портал на платформе "Дія.Бізнес" был запущен в декабре 2020 года.