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Бизнес назвал главным препятствием для инвестиций украинские суды, – опрос AmCham
23:16 21.09.2021 |
Бизнес считает главным препятствием для ведения бизнеса в Украине систему судопроизводства - так считает 56% компаний, входящих в состав Американской торговой палаты в Украине (AmCham).
Об этом свидетельствуют результаты опроса, представленного Американской торговой палатой в Украине при участии дочернего банка американского Citi в Украине, передает Голос Америки.
Авторы исследования отмечают, что другие основные преграды также связанные с несоблюдением принципов верховенства права. По мнению участников опроса, ведению бизнеса в Украине, кроме судов, препятствуют правоохранительные органы (32%), налоговые органы (28%) и олигархи (28%).
При этом 93% опрошенных назвали справедливое правосудие и искоренение коррупции главным шагом, который должен сделать украинское правительство, чтобы улучшить бизнес-климат и привлечь иностранные инвестиции.
В то же время результаты опроса показали, что инвесторы остаются оптимистами. Более 90% из них дали оптимистичный прогноз финансового состояния своих компаний на конец 2021 года. Из них 62% ответили, что достигнут планируемых финансовых результатов, а 28% - что достигнут большего, чем планировалось. И только 10% компаний сказали, что им не удалось достичь планируемых финансовых результатов.
Большинство опрошенных надеется на повышение доходов, не планируют сокращений или планируют увеличить штат работников, а также прогнозируют расширение инвестиций.
"Мнение бизнес-сообщества единодушно - 93% компаний считают судебную реформу и верховенство права стратегическим шагом №1, который должен сделать правительство Украины для экономического роста, улучшение бизнес-климата и привлечение высококлассных инвестиций", - подчеркнул президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер.
В опросе, который Американская торговая палата в Украине провела в августе-сентябре вместе с "Ситибанком", приняли участие 100 компаний - членов палаты.
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