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Валовой внешний долг Украины вырос более чем на 2 млрд долларов
18:01 21.09.2021 |
В течение II квартала 2021 года валовой внешний долг Украины вырос на 2,2 млрд долларов до 125,3 млрд долларов. По сравнению с началом года долг уменьшился на 0,4 млрд долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).
По данным НБУ, в отношении ВВП долг уменьшился до 75,9% с 78,61% на конец I квартала (на начало года долг составлял 81,2%).
Валовой внешний долг Украины вырос за счет долга государственного сектора, который вырос на 2,2 млрд долларов и составил 55,8 млрд долларов (или 33,8% от ВВП). В то же время объем внешних обязательств частного сектора остался на уровне I квартала 2021 года и составил 69,5 млрд долларов (или 42,1% от ВВП).
Основной валютой внешних заимствований Украины по состоянию на конец II квартала 2021 года остается доллар США, его доля увеличилась за квартал на 0,2 п.п. и составила 62,2% от общего объема внешнего долга. В то же время уменьшилась доля заимствований в евро (с 23,4% до 23,1%) и в СПЗ перед МВФ (с 9,7% до 9,6%). Доля внешней задолженности в гривне выросла до 4,0% от объема долга (с 3,7% на конец I квартала 2021 года). Обязательства в российских рублях не изменились в течение квартала и составляли 0,7% от объема внешних обязательств.
Напомним, валовой внешний долг Украина в течение 2020 года вырос на 3,951 млрд долларов и достиг 125,69 млрд долларов. Размер долга превысил уровень, который был достигнут на конец III квартала 2015 года (124,03 млрд долларов).
По данным НБУ, в третьем-четвертом квартале 2021 года правительство, центральный банк, предприятия и банки должны выплатить 11,461 млрд долларов, из которых 8,980 млрд долларов - основная сумма долга, 2,480 млрд долларов - проценты.
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