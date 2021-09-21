ГБР в этом году направило в суд материалы об убытках госбюджета на ₴98 миллионов

Государственное бюро расследований с начала года направило в суд материалы дел об убытках государственному бюджету на 98 млн грн.

Как передает Укринформ, об этом сообщает ГБР.

"Только с начала года по результатам расследований ГБР размер установленных убытков в направленных в суд уголовных производствах по нарушениям в бюджетной сфере составляет 98 млн гривень. Наибольшие убытки зафиксированы в Киеве - более 30 млн грн, Винницкой области - 19 млн грн, на Днепропетровщине - 11,7 млн ​​грн, Донецкой области - 11,5 млн грн. В ближайшее время в суд будет направлено еще ряд резонансных дел на сотни миллионов гривень", - говорится в сообщении.

С начала года сотрудники ГБР осуществляли расследование 371 уголовного производства о нарушениях в бюджетной сфере. Больше всего из них на Киевщине - 79, в Одесской области - 55, в Запорожской области - 28.

О подозрении в совершении уголовных преступлений в бюджетной сфере сообщили 89 лицам: 9 таможенникам, 7 работникам СБУ, 7 полицейским, 4 налоговикам, 3 пограничникам, 3 работникам органов и учреждений Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, 3 работникам Государственной лесной охраны Украины, 2 работникам Нацгвардии Украины, 17 военнослужащим, 34 другим лицам.

Больше всего сообщений о подозрении объявлено в Одесской области - 16, Киеве - 14, Днепропетровской области - 13.

По материалам ГБР в суд направили 29 обвинительных актов в отношении 53 лиц по уголовным преступлениям в бюджетной сфере.

"Среди резонансных дел, которые расследовали работники ГБР в течение 8 месяцев 2021 года, следует выделить следующие: ГБР разоблачило действия должностных лиц КГГА относительно незаконной передачи земельных участков в центре Киева на более 150 млн гривень, ГБР выявило убытки на почти 3,6 млн гривень при строительстве диагностического центра в Киеве, на Луганщине ГБР подозревает подполковника полиции в растрате имущества на более чем 400 тыс. гривень, ГБР подозревает подполковника ВСУ в подделке накладных на поставку продуктов в воинскую часть на 900 тыс. гривень, в Днипре ГБР разоблачило присвоение 4,5 млн гривень, выделенных на утепление школ и детсадов города, в Одессе будут судить предпринимателей, которые присвоили более 11 млн гривень при строительстве военных казарм", - говорится в сообщении.

Как сообщал Укринформ, в сентябре следователи ГБР завершили расследование в отношении 11 участников организованной группы, среди которых 2 чиновника Государственной фискальной службы, которые наладили схему уклонения от уплаты налогов при экспорте грецкого ореха в Европу.