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Минфин конвертировал 1 млрд СПЗ для выплат по внешней задолженности – глава Совета НБУ
16:51 21.09.2021 |
Министерство финансов конвертировало 1 млрд специальных прав заимствования (СПЗ, SDR) для осуществления выплат по внешней задолженности, сообщил глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин.
"Несмотря на достаточный объем средств правительства в гривне (более 40 млрд грн), его валютная ликвидность остается ограниченной, что создает риски на фоне необходимости осуществления выплат по внешней задолженности, пик которых приходится на 29 сентября, когда должно быть уплачено более $1 млрд по внешней задолженности, а также более 13 млрд грн по ОВГЗ. В порядке подготовки к проведению этих выплат Минфин осуществил конвертацию 1 млрд СДР в свободно конвертируемые валюты", – написал он в Facebook во вторник.
Как сообщалось, Украина 23 августа в рамках нового распределения Международным валютным фондом (МВФ) специальных прав заимствования (СПЗ, SDR) получила свою часть в размере SDR 1,9 млрд.
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