Роста бизнеса в 2022 году ожидают 83% членов Европейской бизнес ассоциации – опрос

Доля ожидающих роста бизнеса в следующем году компаний-членов Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) выросла до 83% с 60% год назад, такие результаты опроса "Прогнозы бизнеса на 2022", проведенного ЕБА совместно с Nestlé в Украине.

"В 2022 году подавляющее большинство, а именно 83% респондентов прогнозируют рост своего бизнеса, 15% директоров рассчитывают удержать бизнес-показатели на уровне 2021, и только 2% ожидают ухудшения положения дел в их бизнеса (14% в прошлом году)", – отмечается в отчете.

Согласно ему, прогнозы финансового результата компаний на следующий год существенно выросли: 67% респондентов прогнозируют рост дохода на уровне 10-20% в гривне – показатель вернулся к уровню 2020 года после существенного падения в прошлом.

ЕБА уточнила, что роста доходов до 10% в натуральном выражении ожидают 36% директоров, а почти половина (49%) рассчитывают на 10-20% роста.

Все респонденты нынешнего опроса отметили, что планируют повышать заработную плату своим сотрудникам в 2022 году. Большинство руководителей (55%) планируют повышение заработной платы на 5-10%, а еще 30% – на 10-20%, тогда как в прошлом году 15% компаний не могли повысить заработную плату персонала.

Помимо того оживляются планы бизнеса по созданию новых рабочих мест: если в прошлом году 60% не планировали никаких изменений в штате, в этом году таких всего 36%, тогда как 58% топ-менеджеров планируют расширять штат, и только 6% бизнесов будут вынуждены прибегнуть к сокращению персонала.

Почти треть предпринимателей (32%) планируют внедрение новых инвестиционных проектов в следующем году в размере от $20 млн до $400 млн, а почти половина (49%) планируют еще и инвестиции в социальные инициативы.

"Такие оптимистичные прогнозы директоров, безусловно, очень радуют. Пожалуй, впервые после начала пандемии мы можем говорить о существенном улучшении оценок и настроений топ-менеджеров относительно собственных бизнес-планов", - приводится комментарий исполнительного директора EBA Анны Деревянко.

Руководители компаний также определили Топ-3 задачи власти на следующий год. Второй год подряд первое место занимает необходимость проведения судебной реформы и установления верховенства права, на втором месте - борьба с коррупцией и на третьем - обеспечение политической стабильности и эффективного менеджмента в стране. Также в этом году директора отдельно отметили важность дальнейшего реформирования налоговой и таможенной отрасли.

В сентябрьском исследовании "Прогнозы бизнеса на 2022" приняли участие 95 топ-менеджеров компаний-членов ЕБА.