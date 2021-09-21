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Госаудиторы насчитали нарушений в лесхозах на 243 миллиона
11:25 21.09.2021 |
Государственная аудиторская служба в рамках проведения проверки использования и сохранения государственных финансовых и материальных ресурсов на лесхозах в течение первого полугодия 2021 года обнаружили финансовых нарушений и проблемных вопросов на 243 млн грн.
Об этом свидетельствуют данные аналитико-статистического сборника по результатам деятельности Госаудитслужбы, ее межрегиональных территориальных органов за январь-июнь 2021 года, передает StateWatch.
Под аудит попали 9 лесных хозяйств: Березневское, Бучацкое, Запорожское, Збурьевское, Любомльское, Клеванское, Оникеевское, Хмельницкое и Чертковское.
Во время их проверки было обнаружено финансовых нарушений и проблемных вопросов на 243 млн грн.
Нарушений на наибольшую сумму обнаружили во время аудита Збурьевского лесоохотничьего хозяйства (Херсонская область). Согласно материалам аудита, частная фирма ООО "Славутич", которая совершала выкос камыша на землях лесного фонда лесхоза, вывезло за границу 536,7 тонн неправомерно скошенного камыша. Как следствие, размер вреда, нанесенного лесу, составляет 146,2 млн грн. Также выкос камыша компанией угрожал жизни диких животных и птиц.
Также аудиторы во время проверки Запорожского лесоохотничьего хозяйства отметили, что на землях в размере 2,9 тыс. га (35,5% площадей лесхоза) были установлены факты отчуждения, самовольного занятия и ненадлежащего документального подтверждения.
Земли, над которыми возможно отсутствует контроль Запорожского лесоохотничьего хозяйства, аудиторы оценивают на сумму более 72,8 млн грн.
Проверка Хмельницкого лесоохотничьего хозяйства продемонстрировал, что вследствие несовершенства законодательства относительно проведения санитарных рубок предприятием потеряно дополнительных доходов на 12 млн грн.
Аудит остальных лесных хозяйств показал финансовых нарушений, потерь и неполученных доходов на:
* Оникеевское лесохозяйство (Кировоградская область) - 5,4 млн грн;
* Чертковское лесохозяйство (Тернопольская область) - 2,8 млн грн;
* Клеванское лесохозяйство (Ривненская область) - 1,8 млн грн;
* Бучацкое лесохозяйство (Тернопольская область) - 980,5 тыс. грн;
* Березневское лесохозяйство (Ривненская область) - 615 тыс. грн;
* Любомльское лесохозяйство (Волынская область) - 477,9 тыс. грн.
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