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Госстат улучшил оценку роста ВВП Украины во II кв.-2021 до 5,7%
17:00 20.09.2021 |
Реальный валовый внутренний продукт Украины во втором квартале 2021 года увеличился на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, такую уточненную оценку сообщила Государственная служба статистики в понедельник, предварительно оценившая рост в середине августа в 5,4%.
Согласно ее данным, номинальный ВВП составил 1 трлн 169,4 млрд грн, а из расчета на одно лицо – 28,19 тыс. грн.
Госстат добавил, что по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) ВВП снизился на 0,7%, что чуть лучше предварительной оценки спада в 0,8%.
Статведомство уточнило, что изменение дефлятора составило 26,4% по сравнению с 20,7% в первом квартале этого года.
В июне Госстат, наоборот, ухудшил оценку спада украинской экономики в первом квартале этого года – с 2% до 2,2% и определил номинальный ВВП на уровне 1 трлн 8,6 млрд грн.
По данным ведомства, в первом квартале 2020 года спад составил 1,2% по сравнению с первым кварталом 2019 года, во втором квартале прошлого года он ускорился до 11,2%, после чего замедлился до 3,5% в третьем квартале и 0,5% – в четвертом.
Номинальный ВВП в первом квартале минувшего года был равен 853,69 млрд грн (изменение дефлятора – 5,3%), во втором – 874,62 млрд грн (5,6%), в третьем – 1 трлн 162,39 млрд грн (8,4%), в четвертом – 1 трлн 301,17 млрд грн (17,5%).
Как сообщалось, в 2020 году ВВП Украины снизился на 4% после четырех лет роста: в 2019 году – на 3,2%, годом ранее – на 3,4%, а в 2017 и 2016 гг. – соответственно на 2,5% и 2,4%. Перед этим был зафиксирован спад на 9,8% в 2015 году и на 6,6% – в 2014 году.
Правительство в 2021 году прогнозирует рост экономики Украины на 4,1%, Нацбанк – 3,8%.
Валовый внутренний продукт производственным методом во 2 кв. 2021 года¹
|Валовая добавленная стоимость в фактических ценах
|В постоянных ценах 2016г, к соответствующему кварталу предыдущего года., %
|В постоянных ценах 2016г, к предыдущему кварталу (сезонно скорректированные данные), %
|млн грн
|к итогу, %
|изменение объема
|изменение дефлятора
|изменение объема
|Валовый внутренний продукт
|1169438
|100,0
|5,7
|26,4
|–0,7
|Сельское хозяйство, охота и лесное
|32954
|2,8
|–10,6
|22,5
|–5,8
|Добывающая промышленность
|94544
|8,1
|6,1
|121,2
|3,7
|Перерабатывающая промышленность
|137066
|11,7
|8,2
|30,1
|–0,5
|Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
|32688
|2,8
|–1,9
|3,2
|–1,2
|Водоснабжение, канализация, обращение с отходами
|5041
|0,4
|3,4
|13,5
|1,1
|Строительство
|28207
|2,4
|7,8
|17,1
|9,2
|Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
|176265
|15,1
|8,7
|33,4
|–1,5
|Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность
|67543
|5,8
|9,6
|10,6
|–5,5
|Временное размещение и организация питания
|5682
|0,5
|35,0
|7,3
|–4,8
|Информация и телекоммуникации
|55684
|4,8
|7,3
|9,7
|–0,2
|Финансовая и страховая деятельность
|39388
|3,4
|17,8
|9,2
|3,4
|Операции с недвижимым имуществом
|74022
|6,3
|7,5
|6,9
|–0,3
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|33792
|2,9
|4,5
|8,8
|–2,9
|Деятельность в сфере административного обслуживания
|15620
|1,3
|4,6
|14,8
|–2,5
|Государственное управление, оборона, обязательное соцстрахование
|79925
|6,8
|–4,7
|17,2
|–2,3
|Образование
|66047
|5,6
|10,2
|26,3
|8,1
|Здравоохранение и социальная помощь
|35053
|3,0
|8,3
|21,1
|4,3
|Искусство, спорт, развлечения, отдых
|6320
|0,5
|9,1
|25,2
|0,3
|Предоставление других видов услуг
|8897
|0,8
|4,9
|12,5
|–1,2
|Налоги на продукты
|177295
|15,2
|9,4
|28,9
|х
|Субсидии на продукты
|–2595
|–0,2
|0,8
|22,2
|х
¹Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополь и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
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