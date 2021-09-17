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Минфин заявил о риске недовыполнения плана по приватизации на 8 миллиардов
15:35 17.09.2021 |
Законом о госбюджете на 2021 год определен план поступлений от приватизации в размере 12 млрд грн, однако он может быть недовыполнен на 8,3 млрд грн.
По данным Министерства финансов, на 31 августа 2021 года фактически в общий фонд от приватизации госимущества поступило 1,63 млрд грн, что составляет 16,5% выполнения плановых показателей на январь-август и 13,5% за год, пишет Finbalance.
Указанные поступления обеспечены за счет продажи объектов малой приватизации на электронных аукционах.
По оценкам Минфина, учитывая такое фактическое состояние поступлений средств от приватизации, возможные риски невыполнения плана таких поступлений в 2021 году оцениваются в 8,3 млрд грн.
Соответственно существует большая вероятность переноса продажи объектов большой приватизации на 2022 год. При этом недополучение средств от приватизации госимущества приведет к увеличению государственных займов, что в свою очередь повлечет увеличение объемов госдолга и расходов на его обслуживание, отмечают в Минфине.
Отметим, что в проекте госбюджета на 2022 год заложены поступления от приватизации на сумму 8 млрд грн.
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