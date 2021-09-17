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Независимость НБУ и борьба с коррупцией - на чем сосредоточится миссия МВФ в Украине
09:26 17.09.2021 |
Оценочная миссия Международного валютного фонда начнет работу в Украине в виртуальном формате во второй половине сентября и будет сосредоточена на вопросах независимости НБУ, реформ и укрепления антикоррупционных институтов.
Об этом заявил в четверг на брифинге в штаб-квартире Фонда в Вашингтоне директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс, сообщает собственный корреспондент Укринформа.
«Работа виртуальной оценочной миссии в Украине запланирована позднее в этом месяце. Конкретные даты будут объявлены, как обычно, ближе к началу ее работы, однако это будет позже в этом месяце», - сказал Райс.
Он подчеркнул, что МВФ настроен в дальнейшем работать с украинскими властями по выполнению договоренностей, определенных текущей программе stand-by, для проведения осмотра и выделения следующего транша.
«Мы будем концентрироваться на вопросах, связанных с укреплением управления и автономности работы Национального банка Украины, реформами в судебной сфере, восстановлением и усилением антикоррупционной структуры, а также обеспечением устойчивого фискального положения и т.д.», - отметил представитель Фонда.
Он также заметил, что не может назвать каких-то сроков выделения следующего транша для Украины или говорить о возможном продолжении программы. «Нам нужно завершить дискуссии, которые сейчас активно ведутся», - добавил Райс.
Как сообщал Укринформ, накануне Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что в Киеве ждут начала работы оценочной миссии МВФ 18 сентября. Он также отметил, что украинская сторона выполнила все условия, предусмотренные меморандумом о сотрудничестве с МВФ и рассчитывает на положительный результат о выделении следующего транша.
МВФ утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины в июне прошлого года, которая предусматривает выделение около $5 млрд с немедленным предоставлением $2,1 млрд первого транша.
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