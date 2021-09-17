Независимость НБУ и борьба с коррупцией - на чем сосредоточится миссия МВФ в Украине

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Независимость НБУ и борьба с коррупцией - на чем сосредоточится миссия МВФ в Украине

09:26 17.09.2021 |

Экономика

 

Оценочная миссия Международного валютного фонда начнет работу в Украине в виртуальном формате во второй половине сентября и будет сосредоточена на вопросах независимости НБУ, реформ и укрепления антикоррупционных институтов.

Об этом заявил в четверг на брифинге в штаб-квартире Фонда в Вашингтоне директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

«Работа виртуальной оценочной миссии в Украине запланирована позднее в этом месяце. Конкретные даты будут объявлены, как обычно, ближе к началу ее работы, однако это будет позже в этом месяце», - сказал Райс.

Он подчеркнул, что МВФ настроен в дальнейшем работать с украинскими властями по выполнению договоренностей, определенных текущей программе stand-by, для проведения осмотра и выделения следующего транша.

«Мы будем концентрироваться на вопросах, связанных с укреплением управления и автономности работы Национального банка Украины, реформами в судебной сфере, восстановлением и усилением антикоррупционной структуры, а также обеспечением устойчивого фискального положения и т.д.», - отметил представитель Фонда.

Он также заметил, что не может назвать каких-то сроков выделения следующего транша для Украины или говорить о возможном продолжении программы. «Нам нужно завершить дискуссии, которые сейчас активно ведутся», - добавил Райс.

Как сообщал Укринформ, накануне Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что в Киеве ждут начала работы оценочной миссии МВФ 18 сентября. Он также отметил, что украинская сторона выполнила все условия, предусмотренные меморандумом о сотрудничестве с МВФ и рассчитывает на положительный результат о выделении следующего транша.

МВФ утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины в июне прошлого года, которая предусматривает выделение около $5 млрд с немедленным предоставлением $2,1 млрд первого транша.
 

ПО РУБРИКАМ

08:32 Рэй Далио: регуляторы «убьют» биткоин в случае его успеха

08:21 Курс доллара 17 сентября снижается к евро в рамках коррекции

08:05 Антимонопольный комитет оштрафовал Ощадбанк почти на 14 миллионов

07:58 Фондовые биржи АТР 17 сентября торгуются разнонаправленно на новостях из Китая

07:56 Золото 17 сентября дорожает в рамках коррекции

07:49 Рынок акций США 16 сентября закрылся разнонаправленно, Dow Jones снизился на 0,18%

16.09 Рост котировок на межбанке 16 сентября свидетельствует о возобновлении тренда на постепенное ослабление гривны

16.09 Депозитные ставки для физлиц 16.09.21

16.09 Стресс-тестирование указало на потребность в капитале 20 банков по негативному макросценарию – первый замглавы НБУ

16.09 Доллар 16 сентября перешел к росту на ожиданиях вокруг политики ФРС

16.09 Справочный курс гривны 14 сентября понижен на 6,18 коп до 26,6325 грн/$1

16.09 Фондовые рынки АТР закрыли торги 16 сентября преимущественно снижением на слабых статданных из Японии и Китая

16.09 ICU создаст фонд еврооблигаций на 500 млн грн

16.09 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 15.09.21

16.09 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 16.09.21

• дальше…

08:47 Попытка №3: почему Болгария никак не может сформировать коалицию и к каким последствиям это ведет

16.09 Всемирный банк прекращает публикацию рейтинга Doing Business

16.09 Суд в Молдове отказал в экстрадиции Чауса - адвокат

16.09 Производители шампанского во Франции согласились на требование РФ называть его "игристым"

16.09 «Северный поток-2», возможное отключение SWIFT и другие детали резолюции Европарламента по РФ

16.09 Глобальный долг приблизился к рекордным $300 триллионам - IFF

16.09 Австралия построит атомные подлодки, чтобы противостоять Китаю

16.09 Северная и Южная Кореи почти одновременно испытали баллистические ракеты

15.09 Казино Макао потеряли $14 млрд капитализации в ожидании усиления надзора

15.09 США обеспокоены ростом активности России и Китая по прокладке подводных интернет-кабелей

15.09 Афганистан: источники сообщают, что руководители движения «Талибан» поссорились

14.09 Президент Сальвадора признал технические сложности при внедрении биткоин-платежей

14.09 Оружие против Украины: куда приведет новое обострение между Минском и Киевом

13.09 Немецкий регулятор получил документы на сертификацию «Северного потока – 2», рассмотрение займет до 4 месяцев

13.09 Северная Корея тестово запустила крылатую ракету большой дальности

• дальше…

16.09 Генштаб ВСУ принял на вооружение разработанную украинскими учеными РСЗО «Верба»

15.09 Украина на 77 месте в мировом рейтинге скорости интернета

14.09 Кабмин обновил карантинные ограничения на разных уровнях эпидопасности

14.09 В Киеве на рынке недвижимости в 2021г сформировался "рынок покупателей" - АСНУ

13.09 Кабмин ввел "желтые" и "зеленые" COVID-паспорта - Минздрав

13.09 Небиометрические загранпаспорта появились в приложении «Дія»

09.09 Спрос на загородное жилье вблизи Киева значительно вырос

08.09 Перепись населения в Украине состоится в 2023 году

08.09 Украинские википедисты издали книгу, посвященную Маску и Бандере

06.09 Метро на Виноградарь не успевают построить раньше 2023 года

03.09 Всемирный банк пообещал в случае необходимости предоставить Украине $150 миллионов для экстренного реагирования на COVID-19

30.08 Міжнародний Європейський Університет долучився до екологічної акції

30.08 Третій Президент України Віктор Ющенко завітав до Міжнародного Європейського Університету

27.08 Зеленский считает, что инвестпривлекательность Украины упала из-за антирекламы

26.08 Украина подпишет соглашение о безвизе с Маврикием

• дальше…

09:54 Следствие еще не установило, был ли депутат Трухин за рулем автомобиля во время ДТП – и.о. директора ГБР Сухачев

09:36 В законопроект об олигархах внесли правки перед вторым чтением

16.09 Суд в Молдове отказал в экстрадиции Чауса - адвокат

16.09 Тотальная зачистка. Как Путин с Януковичем помогли Зеленскому написать Стратегию информационной безопасности

16.09 У Зеленского высокий рейтинг благодаря поддержке Запада. Почему же он на него жалуется

16.09 Зачем Кулеба говорит, что Украина больше не верит Западу — интервью с Евгением Магдой

15.09 Закон об олигархах: Как Ахметов, Пинчук и Коломойский показывают Зеленскому, что они против

15.09 Возвращение «формулы Штайнмайера». Как Путин опять навязал Зеленскому свою игру

15.09 Как Зеленский будет преодолевать новый «судейский заговор» — интервью с Романом Куйбидой

15.09 Фото как доказательство «заговора»: Зачем Авакова, Яценюка и Гройсмана лепят в одну партию

14.09 Версии предательства. Зачем глава ВСК Безуглая выставляет Зеленского обманщиком

14.09 По стопам Януковича. Чем грозят Украине Олимпийские игры от Зеленского

14.09 Конец мнимой деолигархизации. Зачем французы сравнили Зеленского с пособниками нацистов

14.09 В Одессе начались совместные военные учения Украины и стран НАТО по противодействию гибридным угрозам

14.09 Cherchez la femme: Кто та женщина-олигарх, о которой говорил Данилов

• дальше…

09:45 Передача данных по воздуху с использованием лазеров. Alphabet запустила новый проект Taara

08:55 Кто виновен в «дизельгейте»? Начался суд над менеджерами VW

08:38 Создан первый в мире рабочий процессор на основе молекул ДНК

16.09 Xiaomi представила 11-дюймовый планшет Pad 5 с процессором Snapdragon 860 и ценой от 349 евро

16.09 Появилась информация об объёме ОЗУ всех моделей iPhone 13

16.09 Ford и BMW начнут испытания твердотельных аккумуляторов в следующем году

16.09 Наконец-то все владельцы PlayStation 5 могут установить дополнительный внутренний SSD. Вышло второе крупное обновление для приставки

16.09 SpaceX впервые в истории отправила в космос полностью коммерческий экипаж

15.09 Microsoft объявила о том, что её аккаунты полностью перестали нуждаться в таком «атавизме», как пароль

15.09 Китай будет отслеживать данные, отправляемые автомобилями за рубеж

15.09 Представлен доступный браслет Realme Band 2 с отслеживанием ЧСС, SpO2, влагозащитой и 90 спортивными режимами

15.09 Mercedes-Benz может отказаться от универсалов

15.09 Пользователи ПК получили доступ к xCloud через приложение Xbox для Windows 10

15.09 Apple представила Apple Watch Series 7

15.09 Представлен планшет Apple iPad mini

• дальше…

05.08 Самая богатая певица в мире. Рианна стала миллиардершей, но в этом ей помогла не музыка

04.08 Риз Уизерспун стала самой состоятельной актрисой в мире

15.07 Украинский айтишник впервые стал долларовым миллиардером – Forbes

07.07 Лучшие города для удаленной работы: в топе — Мельбурн, Дубай, Сидней

06.07 Исландия: эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю признан ошеломляюще успешным

01.07 В игры на ПК и консолях начнут встраивать рекламные ролики — Electronic Arts уже в деле

18.06 Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников

28.05 Более 10 000 сотрудниц требуют от Google 600 млн долларов из-за неравенства в оплате труда мужчин и женщин

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

05.03 Объем интернет-рекламы в Украине за год вырос на 7%, – исследование

26.01 Apple вернула звание самого дорогого бренда - Brand Finance

11.01 Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Вот шесть принципов его успеха

17.12 Власти США подали иск против Google за монополизацию рынка рекламы

03.12 Впервые в истории интернет завоевал более половины рекламного рынка США

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно