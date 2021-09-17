Всемирный банк прекращает публикацию рейтинга Doing Business

Совет исполнительных директоров группы Всемирного банка принял решение прекратить публикацию рейтинга Doing Business. Об этом говорится в пресс-релизе Всемирного банка.

"Изучив всю имеющуюся на сегодняшний день информацию, включая результаты прошлых обзоров, аудитов и отчетов, руководство группы Всемирного банка приняло решение прекратить публикацию Doing Business", - говорится в сообщении.

В июне 2020 года Всемирный банк признал, что в Doing Business 2018 и 2020 использовались некорректные данные, после чего банк приостановил выпуск следующего рейтинга и инициировал серию аудитов показателей и методологии.

Также, в адрес Всемирного банка выдвигались обвинения, что к манипуляции данными причастны сотрудника банка.

"В дальнейшем мы будем работать над новым подходом к оценке делового и инвестиционного климата", - обещают во Всемирном банке.

Doing Business считался индикатором благоприятности ведения бизнеса в той или иной стране. Высокая позиция страны в рейтинге означает, что нормативно-правовые условия более благоприятны для созданий и функционирования местной компании. Совокупный показатель страны в Doing Business составляется по 10 темам, каждая из которых состоит из нескольких индикаторов.