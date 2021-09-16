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В Кабмине назвали сумму госзаимствований в 2022 году
17:29 16.09.2021 |
Финансирование общего фонда государственного бюджета Украины в 2022 году планируется за счет государственных заимствований в сумме 545,58 млрд гривен, в том числе внешних - 125,62 млрд гривен, внутренних - 419,96 млрд гривен. Таким образом, внешние заимствования в 2022 году составят 23% от общего объема поступлений, а внутренние - 77%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пояснительную записку к проекту государственного бюджета на 2022 год (законопроект №6000).
Как отмечается в документе, средневзвешенная ставка для внутренних долговых инструментов составляет около 11,7% годовых, для внешних долговых инструментов - около 4,5% годовых.
Объем платежей по погашению государственного долга на 2022 год прогнозируется в сумме 393,3 млрд гривен, в том числе погашение государственного внешнего долга - 72,4 млрд гривен, государственного внутреннего долга - 320,9 млрд гривен. Объем платежей по обслуживанию государственного долга на 2022 год прогнозируется в объеме 181,4 млрд гривен, в том числе государственного внутреннего долга - 120,8 млрд гривен, государственного внешнего долга - 60,5 млрд гривен.
"Также следует отметить, что в связи с падением ВВП по результатам 2020 года, в 2022 году отсутствуют выплаты по государственным деривативам", - говорится в сообщении.
В 2022 году предусмотрено предоставление государственных гарантий в сумме 78,2 млрд гривен, в том числе на основании международных договоров Украины - 27,4 млрд гривен. В 2022 году предусмотрено осуществление платежей на выполнение государством гарантийных обязательств по кредитам, привлеченным под государственные гарантии, в сумме 6,919 млрд гривен.
Согласно расчетам, прогнозный объем государственного долга в эквиваленте в национальной валюте составит 2 725,3 млрд гривен и составит 50,8% от прогнозного ВВП. Гарантированный государством долг в эквиваленте в национальной валюте составит 368 млрд гривен и составит 6,9% от прогнозного ВВП.
Учитывая структуру государственных заимствований в 2021 году и прогнозных заимствований в 2022 году, на конец 2022 года доля государственного внутреннего долга составит 46,5% от объема государственного долга, говорится в документе.
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