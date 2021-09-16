Прожиточный минимум в 2022 году для трудоспособных лиц вырастет до 2684 грн

Об этом говорится в законопроекте о госбюджете на 2022 год (№6000), зарегистрированном в Верховной Раде 15 сентября.

В 2022 году прожиточный минимум будут повышать дважды. Так, как согласно госбюджету-2021, прожиточный минимум для трудоспособных лиц с 1 декабря 2021 года составит - 2481 грн. Он останется на этом же уровне и по состоянию на 1 января 2022 года.

А с 1 июля, согласно законопроекту бюджета на 2022 год, прожиточный минимум вырастет с 1 июля до 2600 грн, с 1 декабря 2022 года увеличится на 84 грн и составит - 2684 грн.

Для основных социальных и демографических групп населения этот показатель будет составлять:

детей в возрасте до 6 лет: с 1 января - 2100 грн, с 1 июля - 2201 грн, с 1 декабря - 2272 грн;

детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января - 2618 грн, с 1 июля - 2744 грн, с 1 декабря - 2833 грн;

трудоспособных лиц: с 1 января - 2481 грн, с 1 июля - 2600 грн, с 1 декабря - 2684 грн;

лиц, утративших трудоспособность: с 1 января - 1934 грн, с 1 июля - 2027 грн, с 1 декабря - 2093 грн.

Правительство одобрило законопроект и вместе с соответствующими материалами подало его на рассмотрение Верховной рады.



* В Украине прожиточный минимум с 1 июля 2021 года составляет для трудоспособных украинцев - 2 379 грн; для детей до 6 лет - 2013 грн; для детей от 6 до 18 лет - 2 510 грн; для граждан, утративших трудоспособность - 1 854 грн. 26 марта в Минсоцполитики сообщили, что планируют увеличивать прожиточный минимум. В 2022 году прожиточный минимум хотят поднять на 14%, в 2023 году - на 15%, в 2024 - на 25%.

* 2 июня Верховная рада поддержала в первом чтении проект закона, которым предусмотрено установить в Украине единый прожиточный минимум, привязанный к 40% средней зарплаты по стране.

