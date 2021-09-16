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Второй транш макрофинансовой помощи от ЕС перечислят Украине в октябре
23:36 15.09.2021 |
В Еврокомиссии подтвердили факт выделения Украине второго транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро и объяснили, что позволило европейской стороне принять такое решение.
Об этом говорится в ответе представителя Еврокомиссии на письменный запрос корреспондента Укринформа.
«13 сентября 2021 года Еврокомиссия приняла решение одолжить и выдать Украине второй транш макрофинансовой помощи в объеме 600 млн евро. Это стало следствием положительной оценки выполнения условий, которые были изложены в (двустороннем) Меморандуме о взаимопонимании, а также хорошего прогресса Украины в контексте продолжающихся программ с МВФ», - говорится в сообщении.
Как отмечается, фактическое перечисление этих фондов, как ожидается, состоится в октябре текущего года. Это будет вторая и окончательная выплата по этой программе макрофинансовой помощи для Украины общим объемом в 1,2 млрд евро.
Как сообщалось, 22 апреля 2020 года Европейская комиссия приняла решение о выделении пакета макрофинансовой помощи в размере 3 млрд евро для десяти стран-кандидатов и членов Восточного партнерства, с целью помочь этим странам в преодолении экономических последствий пандемии COVID-19. С этих фондов Украине были назначены 1,2 млрд евро.
Меморандум о взаимопонимании о выделении этих денег был подписан между ЕС и Украиной 29 сентября 2020 года и содержал ряд условий, в частности прогресс в сфере реформ и успешное сотрудничество Украины с МВФ.
Первый транш упомянутой макрофинансовой помощи от ЕС в объеме 600 млн евро Украина получила 9 декабря 2020 года. Выделение второго транша в сумме 600 млн евро Еврокомиссия связывала, в частности, с прогрессом Украины в укреплении верховенства права и в реформировании судебной системы.
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