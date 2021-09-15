Кабмин одобрил и направил в Раду проект госбюджета-2022

Кабинет министров Украины одобрил и направил в Верховную Раду проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2022 год".

Соответствующий документ одобрен на заседании правительства в среду.

"Бюджет на 2022 год не только сбалансированный и реалистический, но и бюджет модернизации страны, восстановления экономики и инвестиций в людей, в их здоровье, образование и развитие", - сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

По его словам, , проект бюджета предусматривает 197,2 млрд грн на медицину.

"Это на 31 млрд больше, чем в этом году. По сравнению с 2019 годом бюджет на медицину увеличился вдвое. Такое увеличение расходов позволяет в 2022 году установить минимальную зарплату врача на уровне 20 тыс. грн. Средняя зарплата врача будет выше 22,5 тыс.", - заявил он.

Отмечается, что 185,6 млрд грн будет направлено на образование, что 21 млрд грн больше, чем в текущем году.

Кроме того, 329 млрд грн будет направлено на социальную защиту, на сектор безопасности и обороны - 5,95% от ВВП (319,4 млрд грн), 13,5 млрд грн - на культуру, 11,3 млрд грн –на спорт, более 120 млрд грн - на строительство дорог.

На развитие регионов будет направлено 53,3 млрд грн.

"Основные макроэкономические параметры: уменьшение дефицита бюджета до 3,5%, сокращение государственного долга, рост зарплат, стабильный курс гривни, снижение инфляции, рекордный за последние 10 лет уровень роста ВВП - как результат наших реформ", - заявил Шмыгаль.