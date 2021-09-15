Расходы госбюджета на ремонт дорог в 2022 году превысят 120 миллиардов, – Шмыгаль

Кабинет министров предусмотрел в проекте госбюджета на 2022 году финансирование для ремонта дорог в объеме свыше 120 млрд грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, открывая заседание правительства.

"Темы строительства дорог не будут снижаться, запланированные расходы вновь превысят 120 миллиардов гривен - это тысячи полностью обновленных километров дорог, продолжим строительство новых мостов и строительство новых аэропортов, а также других объектов инфраструктуры", - рассказал Шмыгаль.

Как сообщалось, по состоянию на конец августа суммарные расходы на ремонт и строительство дорог с начала года выросли с изначально запланированных 75,25 млрд грн до 116,25 млрд грн, что на 1 млрд грн больше расходов 2020 года и соответствует десятой части всех доходов госбюджета Украины на текущий год.

При этом народные депутаты от президентской фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Верховной Раде проект изменений в закон "О госбюджете на 2021 год", которым предлагается увеличить расходы на строительство и ремонт дорог еще на 15 млрд грн.