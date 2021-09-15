Рост ВВП Украины по итогам 7 мес.-2021 ускорился до 2,1% - Минэкономики

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины по итогам января-июля 2021 года ускорился до 2,1%, указало Министерство экономики.

"В январе-июле 2021 года, по расчетам Министерства экономики, сводный индекс производства (СИП) увеличился на 1,3% (на 1% в январе-июне 2021 года, падение на 6,6% за январь-июль 2020 года соответственно), ВВП - на 2,1%", – указало Минэкономики в июльском обзоре экономической активности на сайте в среду.

Как указало министерство, рост ВВП в указанном периоде произошел за счет промышленности, сельского хозяйства, транспорта и строительной отрасли. В частности, в июле промышленность пятый месяц подряд показала рост, однако он замедлился до 0,2% против 1,1% в июне 2021 года. Производство сельскохозяйственной продукции в июле выросло на 9,2% против падения на 16% в июне-2021, что обусловлено, прежде всего, активной фазой кампании по уборке урожая.

По данным Минэкономики, за семь месяцев этого года объем строительной продукции остался на уровне соответствующего периода 2020 года. Сдерживающим фактором роста стало удорожание себестоимости строительства, хотя реализация проектов жилищного строительства остается активной, к тому же ощущается оживление ипотечного кредитования.

В то же время сокращение за семь месяцев-2021 продемонстрировала внутренняя торговля – на 1% против роста на 0,9% в январе-июне. По мнению Минэкономики, это обусловлено существенным падением оптового товарооборота - на 8% (рост на 5,7% в январе-июне), хотя на фоне расширения потребительского спроса и возобновления экономической активности в большинстве сфер экономики оборот розничной торговли вырос на 13% (за шесть месяцев рост составил 13,8%). Динамику внутренней торговли также сдерживали снижение спроса на услуги оптовой торговли со стороны отдельных промпредприятий, сдержанные настроения бизнеса.

При этом рисками для прогноза роста ВВП по итогам года на 4% Минэкономики называет частоту, длительность и уровень жесткости возможных новых карантинных ограничений, ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры на мировых рынках, а также полноценный запуск "Северного потока-2", который может сказаться на отклонении от ожидаемых показателей транзита.