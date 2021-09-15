Фонду энергоэффективности назначили и.о. директора

Наблюдательный совет государственного учреждения "Фонд энергоэффективности" избрал исполняющим обязанности директора Егора Фаренюка, который сейчас занимает должность технического директора.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Фонда энергоэффективности.

"В соответствии с решением наблюдательного совета Фонда, Егор Фаренюк будет выполнять функции руководителя учреждения с 11 сентября до определения победителя конкурсного отбора на должность директора Фонда и его вступления в эту должность", - говорится в сообщении.

Фаренюк начал работать в должности технического директора Фонда энергоэффективности с 24 апреля 2019 года. Он - эксперт в строительной и технической областях, в сфере энергоэффективности, кандидат технических наук, специалист международной технической практики, правил энергоаудита и проектной документации при термомодернизации зданий.

Как сообщалось, 10 сентября Юлия Головатюк-Унгуряну ушла с должности директора государственного учреждения "Фонд энергоэффективности".

В Украине по состоянию на 10 сентября 2021 года к проектной, имплементационной или завершающим стадиям перешли 606 проектов энергомодернизации домов по программе "Энергодом".