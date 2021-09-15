Финансовые новости
- |
- 15.09.21
- |
- 10:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Фонду энергоэффективности назначили и.о. директора
09:16 15.09.2021 |
Наблюдательный совет государственного учреждения "Фонд энергоэффективности" избрал исполняющим обязанности директора Егора Фаренюка, который сейчас занимает должность технического директора.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Фонда энергоэффективности.
"В соответствии с решением наблюдательного совета Фонда, Егор Фаренюк будет выполнять функции руководителя учреждения с 11 сентября до определения победителя конкурсного отбора на должность директора Фонда и его вступления в эту должность", - говорится в сообщении.
Фаренюк начал работать в должности технического директора Фонда энергоэффективности с 24 апреля 2019 года. Он - эксперт в строительной и технической областях, в сфере энергоэффективности, кандидат технических наук, специалист международной технической практики, правил энергоаудита и проектной документации при термомодернизации зданий.
Как сообщалось, 10 сентября Юлия Головатюк-Унгуряну ушла с должности директора государственного учреждения "Фонд энергоэффективности".
В Украине по состоянию на 10 сентября 2021 года к проектной, имплементационной или завершающим стадиям перешли 606 проектов энергомодернизации домов по программе "Энергодом".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Фото как доказательство «заговора»: Зачем Авакова, Яценюка и Гройсмана лепят в одну партию
ТОП-НОВОСТИ
|Версии предательства. Зачем глава ВСК Безуглая выставляет Зеленского обманщиком
|По стопам Януковича. Чем грозят Украине Олимпийские игры от Зеленского
|Конец мнимой деолигархизации. Зачем французы сравнили Зеленского с пособниками нацистов
|Cherchez la femme: Кто та женщина-олигарх, о которой говорил Данилов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Топливо снова подорожает: Минэкономики установило новые предельные цены
|Контракты «на разницу»: Минэнерго хочет заменить фиксированные платежи по «зеленому» тарифу
|Кабмин назначил руководителя Укравтодора
|Фонду энергоэффективности назначили и.о. директора
|Стоимость золота снижается 15 сентября на укреплении курса доллара и росте доходности гособлигаций США
|Мировые цены на нефть растут 15 сентября после публикации статистики от API о снижении запасов
Это интересно
|Электрокар Mercedes-Benz Vision AVTR научился читать мысли
|Apple предупредила, что вибрации мотоцикла могут повредить камеру iPhone
|Нью-Йорк запретил продажу автомобилей с ДВС после 2035 года
|Установлен рекорд эффективности кремниевых солнечных элементов — 25,54%
|Суд в Нидерландах признал таксистов Uber наемными работниками
|Google упрощает освобождение места на телефоне. Files автоматически удалит фото и видео, сохранённые в облаке
|Epic Games обжалует решение суда по делу против Apple