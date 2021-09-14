Дефицит внешней торговли Украины товарами за 7 мес.-2021 сократился на 26,2%

Согласно ее данным, экспорт товаров из Украины за указанный период увеличился на 33,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $35,515 млрд, импорт - на 28,6% - до $37,240 млрд.
Госстат уточнил, что в июле по сравнению с июнем 2021 года сезонно скорректированный объем экспорта возрос на 3,1% – до $5,889 млрд, импорта - на 4,1%, до $5,967 млрд.
Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в июле-2021 было негативным и составило $0,078 млрд, что хуже показателя предыдущего месяца ($0,022 млрд).
Коэффициент покрытия экспортом импорта за семь месяцев текущего года составил 0,95% (за аналогичный период 2020 года – 0,92).
Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 228 стран мира.
Внешнеторговый оборот по важнейшим позициям в январе-июле 2021г.
|Товарные позиции
|Экспорт, млн $
|Экспорт, январь--июль 2021 к январю-июлю 2020, %
|Импорт, млн $
|Импорт, январь-июль 2021 к январю-июлю 2020, %
|Всего¹
|35514,7
|133,4
|37240,0
|128,6
|Животные, продукты животного происхождения
|706,7
|105,9
|790,1
|122,4
|Продукты растительного происхождения
|5873,5
|102,6
|1306,0
|108,7
|- зерновые культуры
|5159,2
|104,4
|121,8
|92,7
|Жиры животного и растительного происхождения
|3769,9
|110,4
|230,5
|163,8
|Готовые пищевые продукты
|2142,7
|113,4
|1863,1
|122,4
|Минеральные продукты
|5525,4
|197,2
|6536,1
|131,1
|Энергетические материалы; нефть и продукты ее переработки
|443,2
|134,2
|6180,5
|134,2
|Продукция химической и связанных с нею отраслей промышленности, в том числе:
|1357,7
|119,3
|4996,1
|122,2
|Фармацевтическая продукция
|161,6
|105,4
|1589,3
|123,9
|Удобрения
|240,5
|126,1
|686,1
|131,3
|Полимерные материалы, пластмассовые изделия из них
|618,7
|163,4
|2590,9
|141,7
|Кожевенное сырье
|100,3
|144,5
|176,3
|145,2
|Древесина и изделия из нее
|1137,1
|143,8
|223,9
|136,9
|Масса из древесины или др. волокнистых целлюлозных материалов
|302,6
|132,1
|604,0
|119,6
|Текстильные материалы и изделия
|488,4
|114,3
|1407,6
|116,0
|Обувь
|112,2
|115,7
|318,9
|133,5
|Изделия из камня, гипса, цемента
|323,6
|129,5
|472,0
|124,3
|Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни
|56,9
|133,5
|113,5
|161,9
|Недрагоценные металлы и изделия из них
|8632,9
|163,3
|2184,9
|130,0
|- черные металлы
|7537,9
|166,9
|709,7
|127,1
|Машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудование
|3033,7
|128,6
|7544,9
|126,3
|Реакторы ядерные, котлы, машины
|1178,2
|111,6
|4294,3
|138,1
|Электрические машины
|1855,5
|142,4
|3250,6
|113,4
|Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавсредства
|401,0
|86,7
|4306,9
|148,9
|Средства наземного транспорта, кроме ж/д
|96,4
|141,3
|4065,2
|146,1
|Приборы и аппараты оптические, фотографические
|90,2
|112,1
|765,2
|125,6
|Разные промтовары
|701,3
|146,4
|686,7
|121,7
|Товары, приобретенные в портах
|0,8
|70,2
|53,4
|89,4
¹ - Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.
Данные: Госстат Украины