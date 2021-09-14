Дефицит внешней торговли Украины товарами за 7 мес.-2021 сократился на 26,2%

Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами за январь-июль 2021 года уменьшилось на 26,2% по сравнению с январем-июлем 2020 года - до $1,725 млрд с $2,339 млрд, сообщила Государственная служба статистики Украины (Госстат) во вторник.

Согласно ее данным, экспорт товаров из Украины за указанный период увеличился на 33,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $35,515 млрд, импорт - на 28,6% - до $37,240 млрд.

Госстат уточнил, что в июле по сравнению с июнем 2021 года сезонно скорректированный объем экспорта возрос на 3,1% – до $5,889 млрд, импорта - на 4,1%, до $5,967 млрд.

Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в июле-2021 было негативным и составило $0,078 млрд, что хуже показателя предыдущего месяца ($0,022 млрд).

Коэффициент покрытия экспортом импорта за семь месяцев текущего года составил 0,95% (за аналогичный период 2020 года – 0,92).

Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 228 стран мира.



Внешнеторговый оборот по важнейшим позициям в январе-июле 2021г.

Товарные позиции Экспорт, млн $ Экспорт, январь--июль 2021 к январю-июлю 2020, % Импорт, млн $ Импорт, январь-июль 2021 к январю-июлю 2020, % Всего¹ 35514,7 133,4 37240,0 128,6 Животные, продукты животного происхождения 706,7 105,9 790,1 122,4 Продукты растительного происхождения 5873,5 102,6 1306,0 108,7 - зерновые культуры 5159,2 104,4 121,8 92,7 Жиры животного и растительного происхождения 3769,9 110,4 230,5 163,8 Готовые пищевые продукты 2142,7 113,4 1863,1 122,4 Минеральные продукты 5525,4 197,2 6536,1 131,1 Энергетические материалы; нефть и продукты ее переработки 443,2 134,2 6180,5 134,2 Продукция химической и связанных с нею отраслей промышленности, в том числе: 1357,7 119,3 4996,1 122,2 Фармацевтическая продукция 161,6 105,4 1589,3 123,9 Удобрения 240,5 126,1 686,1 131,3 Полимерные материалы, пластмассовые изделия из них 618,7 163,4 2590,9 141,7 Кожевенное сырье 100,3 144,5 176,3 145,2 Древесина и изделия из нее 1137,1 143,8 223,9 136,9 Масса из древесины или др. волокнистых целлюлозных материалов 302,6 132,1 604,0 119,6 Текстильные материалы и изделия 488,4 114,3 1407,6 116,0 Обувь 112,2 115,7 318,9 133,5 Изделия из камня, гипса, цемента 323,6 129,5 472,0 124,3 Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни 56,9 133,5 113,5 161,9 Недрагоценные металлы и изделия из них 8632,9 163,3 2184,9 130,0 - черные металлы 7537,9 166,9 709,7 127,1 Машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудование 3033,7 128,6 7544,9 126,3 Реакторы ядерные, котлы, машины 1178,2 111,6 4294,3 138,1 Электрические машины 1855,5 142,4 3250,6 113,4 Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавсредства 401,0 86,7 4306,9 148,9 Средства наземного транспорта, кроме ж/д 96,4 141,3 4065,2 146,1 Приборы и аппараты оптические, фотографические 90,2 112,1 765,2 125,6 Разные промтовары 701,3 146,4 686,7 121,7 Товары, приобретенные в портах 0,8 70,2 53,4 89,4

¹ - Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.

Данные: Госстат Украины