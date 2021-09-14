Солидарная пенсионная система де-факто банкрот – глава CASE Украина

Солидарная пенсионная система де-факто банкрот. Финансовое состояние Пенсионного фонда Украины остается стабильно тяжелым. Около 40% расходов ПФУ покрываются за счет трансфера из государственного бюджета. Государство обязано побуждать граждан смолоду беспокоиться о собственной старости. Об этом пишет исполнительный директор CASE Украина Дмитрий Боярчук в своем материале для Forbes.ua.

По его словам, один из сценариев предполагает, что через 30 лет две трети украинцев старше 65 лет не будет иметь право на государственную пенсию.

Экономист считает, что государство ответственно за стабильные макроусловия для сохранения пенсионных накоплений и несет ответственность за побуждение граждан смолоду беспокоиться о собственной старости.

Боярчук подчеркивает, что ни один вариант пенсионной реформы, который не будет иметь поддержки граждан, никогда не станет реальностью.

"Он может пройти голосование в парламенте. Однако всегда найдется политик, который построит карьеру на борьбе с ненавистным новшеством, и реформу "откатить" назад. Поэтому первый шаг в построении устойчивой пенсионной системы будущего - развеять иллюзии украинцев о государственной пенсии", - пишет экономист.

Согласно опросу CASE Украина, 68,5% граждан считают, что жизнь людей в старости должно обеспечивать государство.

"Такое мнение подавляющего большинства избирателей - приговор для страны. Любую реформу в пенсионной сфере, даже такую ​​умеренную, которую сейчас обсуждают (законопроект №2683), общество отвергает", - отмечает Боярчук.

Чтобы хоть немного приблизиться к решению дилеммы, нужно убедить по крайней мере 50% избирателей, что на пенсию от государства им рассчитывать не стоит, считает экономист.

"Должна быть широкая дискуссия, результатом которой станет общественное принятие необходимости перемен и осознание правильности выбранного пути. Однако, чтобы эта дискуссия не стала очередным бегом по кругу, возвращение к солидарной системе нужно исключить на государственном уровне", - отметил Боярчук.