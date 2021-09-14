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Украина к концу года может разрешить экспорт древесины – глава Гослесагентства
11:53 14.09.2021 |
Принятие закона о рынке древесины, разрешающего экспорт из Украины необработанных лесоматериалов и пиломатериалов, прогнозируется до конца текущего года, его вступление в силу не несет значительных угроз лесному фонду страны и связанному с ним бизнесу, сообщил глава Государственного агентства лесных ресурсов Юрий Болоховец в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"Я прогнозирую, что до конца года закон о рынке древесины будет принят. Я не вижу больших угроз ни с точки зрения сохранения лесного фонда, ни с точки зрения защиты и поддержки украинского бизнеса. Мы уже фактически работаем по европейским ценам, есть прецеденты импорта сырья из стран ЕС. Поэтому ажиотажного спроса со стороны экспортеров или иностранных игроков мы не ожидаем", - сказал глава ведомства в интервью.
По его данным, украинский рынок леса был интересен для иностранных игроков, пока на нем присутствовали значительные объемы дешевой нелегально заготовленной древесины, однако эти времена уже прошли.
Болоховец также отметил, что из-за возможной отмены моратория на экспорт необработанной древесины украинским переработчикам стоит задуматься над развитием своего бизнеса и усилением конкурентоспособности.
"Сегодня большинство занимается банальным распилом леса. Нужно углублять переработку, увеличивать добавленную стоимость продукции", - подытожил глава Гослесагентства.
Как сообщалось, Верховная Рада 9 апреля 2015 года приняла закон, которым на 10 лет запретила экспорт лесоматериалов и пиломатериалов в необработанном виде (леса-кругляка). При этом запрет на экспорт лесоматериалов древесных пород (кроме сосны) был введен с 1 ноября 2015 года, древесных пород – с 1 января 2017-го.
В 2018 году парламент ограничил внутреннее потребление необработанного лесоматериала до 25 млрд куб. м в год на срок действия вывоза за пределы таможенной территории страны леса-кругляка.
В январе 2020 года Украина и ЕС создали арбитражную группу для рассмотрения спора о запрете Украиной экспорта лесоматериалов в необработанном виде. В конце 2020-го она вынесла решение, признав право Украины ограничивать экспорт леса при определенных обстоятельствах, в то же время признав необходимость откорректировать мораторий 2015 года в сотрудничестве с ЕС.
Министерство экономики в июне 2021 года разместило для обсуждения на своем сайте проект постановления о снятии моратория на экспорт леса-кругляка. По актуальным данным, отмену моратория поддержали 74 пользователя, не поддержали – 97.
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