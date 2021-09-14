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Рынок земли: в каких областях купили больше всего гектаров
09:28 14.09.2021 |
С начала земельной реформы в Украине зарегистрированы 15 533 соглашения по купле/продаже сельскохозяйственных земель; общая площадь проданных участков составляет 35 876 га.
Как передает Укринформ, об этом сообщили в пресс-службе Минагрополитики.
«Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сообщает, что по состоянию на сегодняшний день (13 сентября 2021 года - ред.) заключено 15 533 сделки в рамках рынка земли", - говорится в сообщении.
С открытия рынка сельскохозяйственной земли в Украине, то есть с 1 июля, по 13 сентября этого года в Украине зарегистрированы соглашения по купле/продаже на 35 876 га земель. По площади приобретенных участков лидируют Кировоградская (4 930,9 га), Харьковская (4 236 га) и Полтавская (3 599,5 га) области.
Как сообщалось, 1 июля 2021 года в Украине официально объявлен старт рынка земли. До 2024 года покупать сельскохозяйственные земли могут только физические лица - граждане Украины с ограничением в 100 га в одни руки. Вопрос о продаже земли лицам без гражданства и иностранцам будет решаться на общенациональном референдуме.
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