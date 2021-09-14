52 миллиарда за год: какие ФЛП приносят Украине больше всего налогов

За 2020 год физические лица-предприниматели (ФЛП) уплатили 52 млрд грн налогов.

Как передает Укринформ, об этом сообщает платформа для работы с открытыми государственными данными Опендатабот.

«За 2020 год ФЛП уплатили 52 млрд гривень налогов, из них 37 млрд - плательщики единого налога. Наибольшее количество денег принесли предприниматели, занимающиеся торговлей, информационной деятельностью, а также профессиональной, научной и технической деятельностью», - говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего налогов заплатили ФЛП, которые занимаются оптовой и розничной торговлей (11,6 млрд грн), работают в сфере информации и телекоммуникаций (7,8 млрд грн) и профессиональной и научной деятельности (3,3 млрд грн).

Как сообщал Укринформ, по состоянию на июль 2021 года общий долг физических лиц-предпринимателей по уплате единого социального взноса уменьшился на 7,2% по сравнению с началом года, до 11,6 млрд грн.