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Украина и МБРР заключили два соглашения на $411 миллионов
08:12 14.09.2021 |
Украина и Международный банк реконструкции и развития заключили два соглашения на общую сумму 411 млн долл., документы касаются развития высшего образования в Украине и повышения устойчивости украинской энергосистемы для интеграции в европейскую энергосеть ENTSO-E.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Телеграм Премьер-министра Дениса Шмыгаля.
"Украина и Международный банк реконструкции и развития заключили два соглашения на общую сумму 411 млн долл. 200 млн долл. будут направлены на развитие высшего образования в Украине. 211 млн долл. - на повышение устойчивости украинской энергосистемы для интеграции в европейскую энергосеть ENTSO-E" , - отметил он.
Как сообщает Правительственный портал, соглашение было заключено во время встречи Шмыгаля с вице-президентом Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анной Бьерде.
"Благодарен за большое количество проектов, которые мы уже успешно реализуем совместно в Украине. Наше государство нуждается в долгосрочных программах сотрудничества и инвестиций. На сегодня смягчение влияния коронавируса на экономику остается важнейшей задачей правительства", - сказал Шмыгаль.
Как отмечается в сообщении, первое из двух заключенных соглашений - это Договор гарантии относительно повышения устойчивости украинской энергосистемы для европейской интеграции энергосети (Установка гибридных систем по производству электроэнергии в ЧАО "Укргидроэнерго") между Украиной и Международным банком реконструкции и развития, действующий от имени Фонда чистых технологий.
Второе - это соглашение о займе (Проект "Совершенствование высшего образования в Украине ради результатов") между Украиной и Международным банком реконструкции и развития.
"Рад, что сегодня у нас есть возможность подписать два соглашения. Критически важные проекты. Благодарен нашим министерствам, которые совместно со Всемирным банком провели работу и подготовку этих проектов, и благодарю руководителей предприятий, которые провели работу, чтобы подписание этих документов стало возможным", - отметил Премьер-министр.
Во Всемирном банке отметили, что организация является надежным партнером Украины и готова к долгосрочному сотрудничеству.
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