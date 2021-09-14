Украина и МБРР заключили два соглашения на $411 миллионов

Украина и Международный банк реконструкции и развития заключили два соглашения на общую сумму 411 млн долл., документы касаются развития высшего образования в Украине и повышения устойчивости украинской энергосистемы для интеграции в европейскую энергосеть ENTSO-E.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Телеграм Премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Украина и Международный банк реконструкции и развития заключили два соглашения на общую сумму 411 млн долл. 200 млн долл. будут направлены на развитие высшего образования в Украине. 211 млн долл. - на повышение устойчивости украинской энергосистемы для интеграции в европейскую энергосеть ENTSO-E" , - отметил он.

Как сообщает Правительственный портал, соглашение было заключено во время встречи Шмыгаля с вице-президентом Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анной Бьерде.

"Благодарен за большое количество проектов, которые мы уже успешно реализуем совместно в Украине. Наше государство нуждается в долгосрочных программах сотрудничества и инвестиций. На сегодня смягчение влияния коронавируса на экономику остается важнейшей задачей правительства", - сказал Шмыгаль.

Как отмечается в сообщении, первое из двух заключенных соглашений - это Договор гарантии относительно повышения устойчивости украинской энергосистемы для европейской интеграции энергосети (Установка гибридных систем по производству электроэнергии в ЧАО "Укргидроэнерго") между Украиной и Международным банком реконструкции и развития, действующий от имени Фонда чистых технологий.

Второе - это соглашение о займе (Проект "Совершенствование высшего образования в Украине ради результатов") между Украиной и Международным банком реконструкции и развития.

"Рад, что сегодня у нас есть возможность подписать два соглашения. Критически важные проекты. Благодарен нашим министерствам, которые совместно со Всемирным банком провели работу и подготовку этих проектов, и благодарю руководителей предприятий, которые провели работу, чтобы подписание этих документов стало возможным", - отметил Премьер-министр.

Во Всемирном банке отметили, что организация является надежным партнером Украины и готова к долгосрочному сотрудничеству.