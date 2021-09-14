Расходы Фонда соцстрахованияв августе превысили поступления на 2,3 млрд грн

Расходы Фонда социального страхования для выплаты больничных, декретных, страховых и медико-социальных услуг в августе превысили поступления на 2,3 млрд грн.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Фонд социального страхования.

В августе 2021 года на счет Фонда социального страхования поступили 2,427 млрд грн доли Единого социального взноса (ЕСВ). Потребность в расходах на все виды помощи и страховые выплаты за этот же период составила 4,69 млрд грн с учетом задолженности по финансированию больничных, декретных и пособий на погребение, которая накопилась к началу месяца.

"Превышение потребности в расходах над фактическими доходами от доли ЕСВ, из которой формируется бюджет Фонда, составило 2,3 миллиарда гривень", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рост расходов связан с ростом сумм выплат по больничным листам, выданным, в том числе, при лечении от COVID-19 (по итогам первого полугодия 2021 года расходы Фонда на помощь по временной утрате трудоспособности по сравнению с тем же периодом 2020 года увеличились на 3,4 млрд грн, или на 72%).

Кроме того, подчеркивается, что с начала пандемии Фонд получил дополнительную финансовую нагрузку, связанную с оплатой самоизоляции контактных лиц, предоставления страховых выплат медработникам, которые заразились коронавирусом во время исполнения профессиональных обязанностей, а также членам их семей в случае смерти работников учреждений здравоохранения и т.п.

Одной из основных причин роста расходов является пандемия COVID-19, а периоды пиков заболеваемости совпадают с увеличением сумм выплат по больничным листам, которые передают в Фонд на оплату.

В то же время в Фонде заверили, что все виды помощи предоставляются в полном объеме. Фонд социального страхования направляет средства на материальное обеспечение и страховые выплаты ежедневно.

Как сообщал Укринформ, в Фонде соцстрахования заявили, что до 1 октября, когда заканчивается переходный период на электронные листы временной нетрудоспособности, е-больничные считаются выданными и готовы к оплате через 5 дней после закрытия.