Сформирован Совет общественного контроля при БЭБ

Совет общественного контроля при Бюро экономической безопасности сформирован. В списке - 15 человек, которые набрали наибольшее количество голосов.

Три кандидата от политической партии Демократична Сокира - Тарас Котов, Евгений Романюк и Андрей Ткаченко, набрали больше голосов, чем все остальные кандидаты, вместе взятые, сообщил сооснователь партии Виктор Трегубов.

"Есть результаты голосования за общественный совет при Бюро экономической безопасности. Они неплохие, многих знаю лично как порядочных ребят", - отметил глава фракции Голос Ярослав Железняк.

Кто вошел в общественный совет

Тарас Котов (Демократична Сокира)

Евгений Романюк (Демократична Сокира)

Андрей Ткаченко (Демократична Сокира)

Михаил Лавровский (Українське товариство економічних свобод)

Катерина Глазкова (Спілка українських підприємців)

Андрей Ерашов (Спілка українських підприємців)

Андрей Морозовский (Інститут моніторингу підакцизних товарів)

Дария Марчак (Міжнародна громадська організація київський економічний інститут)

Татьяна Тищук (Міжнародна громадська організація київський економічний інститут)

Денис Жело (Профспілкова організація Миколаєва Сильні разом)

Станислав Бондаренко (Громадська організація Всеукраїнське об'єднання Патріот)

Назар Первак (Громадська організація Всеукраїнське об'єднання Антикорупційний блокпост)

Анна Майборода (Громадська організація Всеукраїнське об'єднання Патріот)

Сергей Кицул (Громадська організація Промислово-підприємницька спілка)

Яков Воронин (Громадська організація Промислово-підприємницька спілка).

Почему это важно

Совет общественного контроля при БЭБ - постоянно действующий коллегиальный орган, который создается в соответствии с законом о БЭБ для осуществления общественного контроля за его деятельностью, а также - для налаживания эффективного взаимодействия с общественностью и осуществления других полномочий, определенных законодательством.

Совет заслушивает информацию о деятельности, выполнении планов и задач БЭБ; рассматривает отчеты БЭБ и в течение 45 календарных дней со дня их получения и утверждает свое заключение по ним; организовует публичные мероприятия о деятельности БЭБ; избирает из своего состава не более 3 представителей, входящих в состав конкурсных комиссий БЭБ, с соблюдением принципа представительства женщин и мужчин.

Совет формируется на основе открытого и прозрачного конкурса в составе 15 человек сроком на два года. Персональный состав Совета утверждает директор БЭБ.

Бюро экономической безопасности или БЭБ - новая государственная структура, которая сконцентрирует на себе функции всех силовых органов, раньше занимавшихся преступлениями в сфере экономики и финансов. Создание Бюро - одно из условий сотрудничества с международными кредиторами и многолетняя просьба бизнеса: БЭБ задумывался как аналитический, а не силовой орган, что в теории должно сократить количество "маски-шоу" - визитов силовиков к предпринимателям. Ведомство будет координировать Минфин. Согласно закону, штат Бюро не должен превышать 4000 сотрудников. Должностной оклад для сотрудников со специальным званием установлен на уровне не ниже 20 прожиточных минимумов (43 780 грн).