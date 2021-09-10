Минфин понизил прогноз выплат по госдолгу Украины в 2021г на 5 млрд

Министерство финансов Украины понизило за минувший месяц прогноз выплат по государственному долгу в 2021 году на 5,05 млрд грн – до 596,25 млрд грн, свидетельствует сентябрьский прогноз на сайте министерства.

Согласно данным Минфина, в то же время прогноз выплат в 2022 году увеличен за месяц на 5,02 млрд грн - почти до 425,8 млрд грн.

При этом прогноз выплат в июле-сентябре-2021 снижен на 4,2 млрд грн - до 166,51 млрд грн, в октябре-декабре – на 0,85 млрд грн - до 124,76 млрд грн.

Пиковым месяцем для платежей по госдолгу является сентябрь – 101,38 млрд грн, свидетельствуют данные Минфина. Пиковые платежи по госдолгу в 2022 году также ожидаются в июле-сентябре (130,59 млрд грн), тогда как в январе-марте следующего года они должны составить 128,54 млрд грн, в апреле-июне - 101,38 млрд грн, в октябре-декабре-2022 - 65,27 млрд грн.

Прогноз выплат по внутреннему долгу на 2021 год за сентябрь снизился почти на 3 млрд грн, до 440,15 млрд грн.

В третьем квартале-2021 выплаты по внутреннему долгу должны составить 80,52 млрд грн, в четвертом - 107,13 млрд грн, указано на сайте Минфина.