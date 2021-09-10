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Bosch может открыть завод в Украине
17:28 10.09.2021 |
«Роберт БОШ ЛТД» (ФРГ) рассматривает возможность открыть в Украине мощности по производству электроинструментов.
Как передает Укринформ со ссылкой на Правительственный портал, об этом шла речь во время встречи первого вице-премьер-министра - министра экономики Алексея Любченко с уполномоченным представителем и президентом группы Bosch в Украине, России, Республике Беларусь, Центральной Азии, Монголии и на Кавказе Штеффаном Хоффманном .
«Украина для нас - интересный и важный регион для инвестирования. Имеем серьезные намерения организовать здесь мощности по производству электроинструмента. Сейчас в процессе исследования локация для производства, анализ близости рынков сбыта, квалифицированной рабочей силы и организационные вопросы», - отметил во время встречи Хоффманн.
Любченко поинформировал представителей ООО «Роберт БОШ ЛТД» о преференциях, которые правительство подготовило для инвесторов, которые будут развивать бизнес в Украине.
«У нас полностью готов законодательный пакет для поддержки стратегических инвесторов, так называемые инвестняни. Условия - инвестиции свыше 20 млн евро, создание более 80 рабочих мест, зарплата выше средней в регионе. Вместо этого мы предлагаем очень привлекательные условия - налоговые льготы, таможенные преференции при ввозе оборудования и многое другое. Также на днях Верховная Рада поддержала проект закона об индустриальных парках, которым также предусмотрены многочисленные стимулы для инвесторов. Правительство Украины осуществляет последовательную и прагматичную политику для поддержки инвесторов», - сообщил Любченко.
Также во время встречи стороны обсудили важные для Украины направления развития экономики в сферах декарбонизации, зеленой энергетики,
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