Рост цен промпроизводителей в Украине в августе ускорился до 5,4% - Госстат

Цены в промышленности Украины в августе 2021 года выросли на 5,4%, тогда как в июле - на 2,6%, июне - на 2,4%, мае - на 3,6%, в апреле - на 1,2%, марте - на 1,6%, феврале - на 7,8%, январе - на 5,2%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу.

Согласно ее данным, в годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу прошлого года) по итогам августа 2021 года цены в промышленности возросли на 46,5%, по итогам июля - на 42,2%, июня - на 39,1%, мая - на 33,1%, апреля - на 27,8%, марта - на 26,3%, февраля - на 26,6%, января 2021 года - на 17,6%.

За восемь месяцев 2021 года рост цен промпроизводителей составил 32,4% к аналогичному периоду 2020 года.

Госстат уточняет, что в пределах Украины цены промпроизводителей в августе к июлю 2021 года выросли на 8,2%, тогда как при поставках за пределы страны снизились на 4,0%.

По данным статведомства, в добывающей промышленности и разработке карьеров в августе текущего года по сравнению с предыдущим месяцем продукция подешевела на 2,2%. Рост цен в добыче каменного угля составил 2,3%, в добыче сырой нефти и природного газа - 2,2%, тогда как цены в добыче металлических руд снизились на 7,4%.

Цены выросли при поставках электроэнергии и газа - на 26,3%, в производстве энергии - на 19,3%, в производстве химической продукции - на 2,0%, в производстве резиновых и пластмассовых изделий - на 1,6%, в производстве инвестиционных товаров - на 1,4%, в производстве кокса и продуктов нефтепереработки - на 1,2%, в производстве электрооборудования - на 1,2%, товаров длительного потребления - на 1,1%, в машиностроении - на 0,9%, в производстве изделий из дерева - на 0,6%. Продукция фармацевтических предприятий подорожала на 0,4%.

В то же время цены снизились в производстве сахара - на 3,3%, в металлургии - на 3,2%, в производстве товаров промежуточного потребления - на 2,1%, в производстве товаров краткосрочного пользования - на 0,3%.