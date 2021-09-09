Инфляция 10,2% сохранилась в Украине по итогам августа – Госстат

Рост потребительских цен в Украине в годовом измерении по итогам августа 2021 года остался на уровне 10,2%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в четверг.

Согласно ее данным, после инфляции 0,1% за июль в августе этого года была зафиксирована дефляция 0,2%, что соответствует динамике цен и в августе прошлого года.

Базовая инфляция в августе была нулевой после дефляции 0,1% месяцем ранее. В августе минувшего года была зафиксирована базовая инфляция 0,1%, соответственно в годовом измерении она снизилась до уровня 7,2%.

На потребительском рынке в августе цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,7%. Больше всего подешевели овощи и фрукты -на 18,3% и 5% соответственно. На 1,0-0,2% снизились цены на подсолнечное масло, макаронные изделия, рис, сыры. В то же время на 18% подорожали яйца, на 3,6-0,3% выросли цены на сахар, мясо и мясопродукты, молоко, сметану, хлеб, масло, кисломолочную продукцию, рыбу и продукты из рыбы.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,4%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,0%.

Одежда и обувь подешевели на 3%, в т.ч. обувь - на 3,7%, одежда - на 2,5%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,6% произошел в основном за счет повышения цен на содержание и ремонт жилья на 2,3%, природный газ - на 2,1%, канализацию - на 0,9%, водоснабжение - на 0,7%.

Цены на транспорт выросли на 0,8%, в первую очередь за счет подорожания транспортных услуг на 1,9%, топлива и масел - на 1,6%.

Как сообщалось, в июне потребительские цены в Украине выросли на 0,2%, в мае – на 1,3%.

В целом за первых восемь месяцев этого года инфляция в Украине составила 6,2%, базовая – 4,2%.

Национальный банк Украины (НБУ) в июле ухудшил прогноз инфляции на 2021 год с 8% (в апрельском прогнозе) до 9,6%. По его оценкам, по итогам третьего квартала инфляция достигнет пика в этом году на уровне 11,2%, после чего начнется ее снижение.



Потребительские цены в августе 2021г, %:

август 2021 к июлю 2021 август 2021 к декабрю 2020 август 2021 к августу 2020 январь-август 2021 к январю-августу 2020 Индекс потребительских цен -0.2 6.2 10.2 8.7 Продукты питания и безалкогольные напитки -0.7 7.8 11.7 9.5 Продукты питания -0.8 8.0 12.2 10.0 Хлеб та хлебопродукты 0.4 9.8 14.4 13.2 Хлеб 0.4 10.1 16.5 14.7 Макаронные изделия -0.4 5.8 9.5 8.5 Мясо и мясопродукты 0.9 9.0 11.0 7.5 Рыба та рыбопродукты 0.3 6.2 7.2 6.4 Молоко 0.7 1.1 7.2 5.4 Сыр и мягкий сыр (творог) -0.2 3.7 6.9 6.3 Яйца 18.0 -6.7 51.8 56.5 Масло сливочное 0.4 6.5 9.2 7.0 Масло подсолнечное -1.0 45.0 75.6 60.3 Фрукты -5.0 12.1 -9.0 -0.4 Овощи -18.3 -15.9 -8.1 -9.3 Сахар 3.6 34.1 91.2 69.9 Безалкогольные напитки 0.0 2.8 3.9 2.9 Алкогольные напитки, табачные изделия 0.4 7.0 10.0 9.7 Одежда и обувь -3.0 -6.4 -4.2 -4.5 Одежда -2.5 -5.6 -4.3 -4.5 Обувь -3.7 -7.5 -4.3 -4.7 Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива 0.6 10.3 29.0 27.4 Содержание и ремонт жилья 2.3 9.1 10.8 6.5 Водоснабжение 0.7 11.8 11.8 13.9 Канализация 0.9 18.6 18.6 20.6 Содержание домов и придомовых территорий 0.1 3.1 3.2 3.1 Электроэнергия 0.0 36.6 36.6 36.6 Природный газ 2.1 11.1 96.1 93.4 Горячая вода, отопление 0.0 1.3 13.9 11.2 Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья 0.3 3.0 3.6 2.3 Здравоохранение 0.0 3.6 5.5 6.9 Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование -0.3 2.2 4.2 6.3 Амбулаторные услуги 0.6 7.0 9.9 9.5 Транспорт 0.8 8.9 11.4 9.3 Топливо и масла 1.6 23.4 32.2 20.6 Транспортные услуги 1.9 13.7 13.5 7.0 Пассажирский железнодорожный транспорт 1.1 19.0 10.2 8.2 Пассажирский автодорожный транспорт 1.9 13.1 13.6 6.9 Связь 0.6 4.3 4.5 4.5 Отдых и культура 0.3 2.8 4.0 2.6 Образование 0.1 3.0 14.6 14.4 Рестораны та гостиницы 0.5 5.5 6.7 5.0 Разные товары и услуги 0.4 -0.4 6.6 5.8

Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части Донецкой и Луганской областей.

Данные: Госстат