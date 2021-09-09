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Инфляция 10,2% сохранилась в Украине по итогам августа – Госстат
16:10 09.09.2021 |
Рост потребительских цен в Украине в годовом измерении по итогам августа 2021 года остался на уровне 10,2%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в четверг.
Согласно ее данным, после инфляции 0,1% за июль в августе этого года была зафиксирована дефляция 0,2%, что соответствует динамике цен и в августе прошлого года.
Базовая инфляция в августе была нулевой после дефляции 0,1% месяцем ранее. В августе минувшего года была зафиксирована базовая инфляция 0,1%, соответственно в годовом измерении она снизилась до уровня 7,2%.
На потребительском рынке в августе цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,7%. Больше всего подешевели овощи и фрукты -на 18,3% и 5% соответственно. На 1,0-0,2% снизились цены на подсолнечное масло, макаронные изделия, рис, сыры. В то же время на 18% подорожали яйца, на 3,6-0,3% выросли цены на сахар, мясо и мясопродукты, молоко, сметану, хлеб, масло, кисломолочную продукцию, рыбу и продукты из рыбы.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,4%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,0%.
Одежда и обувь подешевели на 3%, в т.ч. обувь - на 3,7%, одежда - на 2,5%.
Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,6% произошел в основном за счет повышения цен на содержание и ремонт жилья на 2,3%, природный газ - на 2,1%, канализацию - на 0,9%, водоснабжение - на 0,7%.
Цены на транспорт выросли на 0,8%, в первую очередь за счет подорожания транспортных услуг на 1,9%, топлива и масел - на 1,6%.
Как сообщалось, в июне потребительские цены в Украине выросли на 0,2%, в мае – на 1,3%.
В целом за первых восемь месяцев этого года инфляция в Украине составила 6,2%, базовая – 4,2%.
Национальный банк Украины (НБУ) в июле ухудшил прогноз инфляции на 2021 год с 8% (в апрельском прогнозе) до 9,6%. По его оценкам, по итогам третьего квартала инфляция достигнет пика в этом году на уровне 11,2%, после чего начнется ее снижение.
Потребительские цены в августе 2021г, %:
|август 2021 к июлю 2021
|август 2021 к декабрю 2020
|август 2021 к августу 2020
|январь-август 2021 к январю-августу 2020
|Индекс потребительских цен
|-0.2
|6.2
|10.2
|8.7
|Продукты питания и безалкогольные напитки
|-0.7
|7.8
|11.7
|9.5
|Продукты питания
|-0.8
|8.0
|12.2
|10.0
|Хлеб та хлебопродукты
|0.4
|9.8
|14.4
|13.2
|Хлеб
|0.4
|10.1
|16.5
|14.7
|Макаронные изделия
|-0.4
|5.8
|9.5
|8.5
|Мясо и мясопродукты
|0.9
|9.0
|11.0
|7.5
|Рыба та рыбопродукты
|0.3
|6.2
|7.2
|6.4
|Молоко
|0.7
|1.1
|7.2
|5.4
|Сыр и мягкий сыр (творог)
|-0.2
|3.7
|6.9
|6.3
|Яйца
|18.0
|-6.7
|51.8
|56.5
|Масло сливочное
|0.4
|6.5
|9.2
|7.0
|Масло подсолнечное
|-1.0
|45.0
|75.6
|60.3
|Фрукты
|-5.0
|12.1
|-9.0
|-0.4
|Овощи
|-18.3
|-15.9
|-8.1
|-9.3
|Сахар
|3.6
|34.1
|91.2
|69.9
|Безалкогольные напитки
|0.0
|2.8
|3.9
|2.9
|Алкогольные напитки, табачные изделия
|0.4
|7.0
|10.0
|9.7
|Одежда и обувь
|-3.0
|-6.4
|-4.2
|-4.5
|Одежда
|-2.5
|-5.6
|-4.3
|-4.5
|Обувь
|-3.7
|-7.5
|-4.3
|-4.7
|Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива
|0.6
|10.3
|29.0
|27.4
|Содержание и ремонт жилья
|2.3
|9.1
|10.8
|6.5
|Водоснабжение
|0.7
|11.8
|11.8
|13.9
|Канализация
|0.9
|18.6
|18.6
|20.6
|Содержание домов и придомовых территорий
|0.1
|3.1
|3.2
|3.1
|Электроэнергия
|0.0
|36.6
|36.6
|36.6
|Природный газ
|2.1
|11.1
|96.1
|93.4
|Горячая вода, отопление
|0.0
|1.3
|13.9
|11.2
|Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья
|0.3
|3.0
|3.6
|2.3
|Здравоохранение
|0.0
|3.6
|5.5
|6.9
|Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование
|-0.3
|2.2
|4.2
|6.3
|Амбулаторные услуги
|0.6
|7.0
|9.9
|9.5
|Транспорт
|0.8
|8.9
|11.4
|9.3
|Топливо и масла
|1.6
|23.4
|32.2
|20.6
|Транспортные услуги
|1.9
|13.7
|13.5
|7.0
|Пассажирский железнодорожный транспорт
|1.1
|19.0
|10.2
|8.2
|Пассажирский автодорожный транспорт
|1.9
|13.1
|13.6
|6.9
|Связь
|0.6
|4.3
|4.5
|4.5
|Отдых и культура
|0.3
|2.8
|4.0
|2.6
|Образование
|0.1
|3.0
|14.6
|14.4
|Рестораны та гостиницы
|0.5
|5.5
|6.7
|5.0
|Разные товары и услуги
|0.4
|-0.4
|6.6
|5.8
Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части Донецкой и Луганской областей.
Данные: Госстат
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