Финансовые новости
- |
- 09.09.21
- |
- 15:56
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Нацбанк Украины ожидает сокращения инфляциии с ноября ниже 10%
15:33 09.09.2021 |
Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует инфляцию в сентябре-октябре на уровне 10-11% с дальнейшим снижением ниже 10%.
"По ожиданиям Национального банка, на протяжении сентября-октября инфляция будет оставаться в диапазоне 10-11%, а в последние месяцы года будет ниже 10%", - сообщается на сайте центробанка в четверг.
При этом центробанк ожидает снижения темпов инфляции в 2022 году до 5%.
"Замедлению инфляции будут способствовать исчерпание эффекта низкой базы сравнения прошлого года, коррекция мировых цен на сырьевые товары и поступление нового большего урожая сельхозкультур. Сдерживающее влияние на ценовую динамику также будет иметь усиление монетарной политики Нацбанка", - поясняется в релизе.
Как указал Нацбанк, основным допущением, которое правление принимало во внимание, остается продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).
"Получение Украиной $2,7 млрд в рамках распределения специальных прав заимствований (СПЗ) МВФ упростило финансирование бюджетных потребностей в краткосрочной перспективе, в частности, выплат по внешним обязательствам. В то же время продолжение сотрудничества с МВФ по действующей программе stand-by необходимо для поддержки макрофинансовой стабильности в последующие годы", - указано в релизе.
В то же время ключевыми рисками для экономики, НБУ называет ужесточение карантина в Украине и мире, а также более длительный и более существенный, нежели предусматривалось, инфляционный всплеск в мире.
"Распространение новых штаммов коронавируса может привести к очередному усилению карантина и ослаблению экономической активности. Направление влияния на инфляцию будет определяться соотношением проинфляционного (из-за нарушения производственных цепей) и дезинфляционных (из-за угнетения совокупного спроса) факторов. Более длительный, чем ожидается сейчас, ценовой всплеск на сырьевых рынках и в странах-торговых партнерах будет оказывать давление на внутренние цены и угрожать более длительным отклонением инфляции от цели 5%", - поясняется в релизе.
В случае существенного усиления фундаментального инфляционного давления, а также устойчивого ухудшения инфляционных ожиданий, банк готов принять дополнительные меры для возвращения инфляции к цели 5%, добавили в НБУ.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Долой внешнее управление. Как Витренко укрепляют в «Нафтогазе»
|Вадим Денисенко: Правительство нужно снимать до того, как начинаются бунты
|Независимые члены набсовета «Нафтогаза» назвали причиной отставки действия главы правления НАК
|Алексей Голобуцкий: Доверие к Разумкову и Кличко становится для Банковой реальной проблемой
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Цены на бензин 9 сентября возобновили рост
|Стоимость рабочей силы в некоторых отраслях за год выросла на 30-40%
|Рада приняла в первом чтении три технических законопроекта о банковском законодательстве и НБУ
|Нацбанк Украины ожидает сокращения инфляциии с ноября ниже 10%
|НБУ ожидаемо повысил учетную ставку до 8,5% годовых
|Нефть дорожает 9 сентября перед публикацией данных о запасах в США
Это интересно
|BMW показала электрокар, полностью сделанный из вторсырья
|Volkswagen показал предвестника самого дешевого городского электрокара
|Intel представила игровой ноутбук NUC X15 с экраном 240 Гц, восьмиядерным Tiger Lake-H и GeForce RTX 3070
|Dacia представила семиместный универсал Jogger на базе Sandero
|Представлен электрокроссовер Mercedes-Maybach EQS
|Вызов экстренных служб через спутниковую связь в iPhone 13 будет доступен только на некоторых рынках
|PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S будут в дефиците и в 2022 году. Прогноз Toshiba