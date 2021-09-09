Стимул или налоговая дыра. Кто будет строить заводы в индустриальных парках

Денис Стаджи / Деловая столица

Верховная Рада обновила закон об индустриальных парках, предусмотрев новые льготы. Разберемся, что из этого выйдет.

7 сентября Верховная Рада на первом заседании после летних каникул приняла в целом законопроект №4416-1, который предусматривает финансовые и институциональные стимулы для индустриальных парков и их резидентов.

Зампред комитета Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский, обсуждая документ, отметил: "Мы должны приблизить наши условия к зарубежным, чтобы хоть как-то конкурировать за инвесторов. Что получаем взамен этих льгот? Каждый 1 га индустриального парка создает 50 рабочих мест. $1 государственных вложений в такой парк привлекает $5-6 инвестиций. Поэтому соседние страны успешно развивают свою экономику и создают рабочие места с помощью индустриальных парков. Нам тоже давно пора воспользоваться этим инструментом".

Теперь Кабмин должен разработать и утвердить стратегию развития индустриальных парков, создать соответствующее госучреждение, а также - при разработке проекта госбюджета на 2022 г. и на следующие четыре года выделять финансирование в размере 2 млрд грн для реализации этих задач.

С уже принятым законом связаны также проекты №5688 и №5689, в которых прописаны поправки в Налоговый и Таможенный кодексы. Они ожидают рассмотрения в комитете Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Что такое индустриальные парки

Индустриальные парки (ИП) - это специальные территории ускоренного промышленного развития, как правило, с подготовленной инженерно-транспортной инфраструктурой, набором необходимых сервисов, а в административном плане - с упрощенными регуляторными процедурами и пакетом инвестиционных стимулов для производственных и научно-исследовательских предприятий. В мире их еще называют технопарками: во многих странах они успешно выполняли и выполняют роль стимулирующего механизма индустриализации экономики, поддержки местных производителей, содействия малому и среднему бизнесу, привлечения инвестиций, увеличения занятости, стимула для развития регионов. Первые индустриальные парки появились в Западной Европе и США в конце XIX и начале XX вв. Самым первым считается Траффордский индустриальный парк, созданный в 1896 г. на окраине Манчестера. В США - технопарк возле Чикаго (1907). А во второй половине ХХ в. идею технопарков на все 100% использовали для экономического прорыва т. н. «азиатские тигры». Первый в Азии индустриальный парк появился в 1951 г. в Сингапуре, а на сегодняшний день в Юго-Восточной Азии работает около 200 технопарков.

Как указывается в Законе Украины «Об индустриальных парках», таковым считается имеющая соответствующую инфраструктуру территория, в пределах которой участники ИП могут вести хозяйственную деятельность в сфере перерабатывающей промышленности, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) и деятельность в сфере информации и телекоммуникаций.

При этом обязателен к соблюдению ряд требований, в частности, площадь ИП может составлять от 15 до 700 га, он создается на период не менее 30 лет, земельные участки государственной и коммунальной собственности в пределах ИП могут быть проданы управляющей компании и участникам индустриального парка, и в его пределах (на время включения в реестр) должен отсутствовать целостный имущественный комплекс, позволяющий осуществлять производство продукции. Проще говоря, хотите что-то создать на льготных условиях - делайте с нуля.

Инициировать создание ИП в Украине могут многие: органы государственной власти и местного самоуправления, юридические и физические лица - собственники и арендаторы земельного участка.

По задумке авторов самой концепции технопарков, ускоренное промышленное развитие в таких зонах будет обеспечиваться благодаря плотному размещению там высококонкурентных инновационных предприятий, выпускающих продукцию с высокой добавленной стоимостью и высоким экспортным потенциалом. В ИП такие предприятия обеспечиваются всем необходимым, включая смежные производства, склады, инфраструктуру. Так формируется промышленный кластер - с первоначальными вложениями государства, но все-таки достаточно самостоятельный в своей хозяйственной деятельности.

Как написал на своей странице в Facebook глава парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха, на данный момент при 49 зарегистрированных парках подведенные коммуникации имеют лишь 12. Реально работают - 8, и на них приходится скромных 11 резидентов. Получается, резидентов индустриальных парков в Украине почти в пять раз меньше, чем официально зарегистрированных парков. Таким образом, идея в том, чтобы инструмент действительно заработал: авторы законопроекта уверены, что ранее для этого было просто недостаточно стимулов.

Что добавилось теперь

Среди стимулов для развития технопарков, внесенных новым законом - возможность бюджетного финансирования для подведения инфраструктуры и инженерных сетей к ИП, а также компенсации 50% стоимости подключения к сетям внутри парка. То есть государство готово на безвозвратной основе финансировать обустройство индустриальных парков, обеспечивать строительство объектов смежной инфраструктуры - автодорог, линий связи и других коммуникаций, необходимых для работы таких парков. Закон также предусматривает компенсацию расходов за счет государственного и местных бюджетов на подключение и присоединение к инженерно-транспортным сетям.

Прописана и возможность компенсации процентов по кредитам на закупку нового оборудования. Но, возможно, главный стимул из предусмотренных - частичная компенсация государством инвестиций в создание производства, сделанных на протяжении первых трех лет работы предприятия в ИП.

Важно подчеркнуть, что индустриальные парки создаются для экономического развития, а потому ограничен круг предприятий, которые могут претендовать на такие стимулы. К ним отнесены только предприятия перерабатывающей промышленности, по переработке промышленных и бытовых отходов (кроме захоронения отходов), а также информационной и телекоммуникационной сферы и научно-технической деятельности.

"Мы создаем не просто эффективный инструмент стимулирования, а позволяем государству инвестировать средства в экономику и получать прибыль. В среднесрочной перспективе (3-5 лет) на стимулирование парков будет выделено 10 млрд грн. Ожидаемый эффект от их работы - более 37 млрд грн", - отметил Дмитрий Наталуха, представляя законопроект.

Изменения, внесенные в закон «Об индустриальных парках», прямо запрещают размещение в ИП игорных заведений и производство подакцизных товаров (кроме автомобилей и комплектующих для них), а также еще ряд видов деятельности (например, посредничество в трудоустройстве за рубежом). Также усовершенствован порядок включения индустриальных парков в реестр и порядок ведения этого реестра.

Наконец, расширены возможности организаторов ИП: теперь создать индустриальный парк можно не только на незастроенной территории, но и на территории с промышленной застройкой, если там не менее пяти лет не велась хозяйственная деятельность и на которой объекты недвижимости вводились в эксплуатацию не ранее чем 10 лет назад.

За и против

Такое впечатление, что авторы законопроекта постарались внести в него сразу все наиболее актуальные для Украины направления, в том числе, по их собственным словам, стараясь помочь трансформации угледобывающих регионов. Но недостаточно просто принять закон и надеяться, что в создаваемые технопарки устремятся компании-резиденты.

"ИП должны создаваться под четкие нужды. Яркий пример - подобная зона в Неваде, которая была создана для Tesla. Автопроизводителя осыпали льготами не просто так, а только в обмен на обязательства по созданию рабочих мест. По словам Илона Маска, налоговые стимулы были далеко не главной причиной размещения завода, ведь они не превышают 1% от ожидаемых доходов компании, - сказал «ДС» аналитик компании TeleTrade Сергей Родлер. - В мировой практике подобные инициативы используют, чтобы поддержать молодые и перспективные отрасли, которые только становятся на ноги. Едва ли промышленность можно назвать одной из них. Например, доля обрабатывающей промышленности в экономике Китая падает последние 40 лет, на первый план выходит сектор услуг".

По мнению эксперта, народные депутаты скорее хотят послать сигнал, что они озабочены экономикой и хотят развивать промышленность. "Зачем так напирать на заводы когда в стране проживает довольно образованное население, способное развивать более актуальные направления? - говорит Сергей Родлер. - Кроме того, в отличие от прямых субсидий, налоговые льготы довольно сложно отследить, что вполне может стать причиной для злоупотреблений. Пока все выглядит так, что воспользуются новой возможностью представители не самых перспективных отраслей, однако имеющие влияние на чиновников, и выльется это все в конечном итоге не в создание новых мест и развитие экономики, а в снижение поступающих в бюджет средств".

Впрочем, здесь следует упомянуть, что в мире доля промышленности падает в процентом выражении прежде всего из-за особенностей измерения: за последние десятилетия промпроизводство стало эффективнее, поэтому снизились цены на единицу продукции (но, конечно, не выпуск товаров в целом), поэтому реальный сектор сохраняет свое значение. Тем более что многие высокооплачиваемые услуги (как например, промышленный консалтинг, R&D) развиваются там, где есть мощная промышленность.

А беспокойство по поводу злоупотреблений понятно и авторам законодательных изменений, поэтому в законе уже предусмотрены предохранители против этого. В частности, Кабмин вносит парки в открытый реестр, их резиденты должны быть отдельным юрлицами и работать только в пределах парка, а если возникают конфликты - то они могут разрешаться в международном коммерческом арбитраже или третейском суде.

В корне не согласен с изложенным выше мнением коллеги другой эксперт «ДС», доктор экономических наук, глава правления CMD-Ukraine Игорь Гужва. Он считает законопроект №4416-1 очень удачным и своевременным для Украины.

"Это актуально для отечественного производителя, который хочет идти в какую-то новую промышленность. У иностранных производителей есть преимущества, и система индустриальных парков должна дать аналогичное преимущество производителям украинским. Строительство государством инфраструктуры в индустриальных парках - это то, что помогло подняться промышленности Польши и Турции. Они с этого начинали: государство помогало получить земельный участок и подвести туда коммуникации, дать доступный финансовый ресурс. А остальное бизнес уже делает сам", - считает Гужва.

По мнению Игоря Гужвы, 2 млрд грн в год - достаточно для старта: по его оценкам, оборудование для инфраструктуры одного ИП - это 250-300 млн грн затрат. А компенсация процентных ставок позволит привлечь внутренних инвесторов. Если сюда добавить фискальные стимулы (освобождение от ввозных пошлин и импортного НДС на оборудование), можно ожидать на протяжении следующих пяти лет создания в Украине 15-20 реально работающих индустриальных парков.