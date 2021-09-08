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Мельник говорит, что Бюро экономической безопасности не успевают запустить вовремя
13:54 08.09.2021 |
Новообразованное Бюро экономической безопасности (БЭБ), которое должно заменить старую Государственную фискальную службу, не успевают запустить до 25 сентября.
Об этом сообщил его глава Вадим Мельник в интервью «Суспільному».
«Мы не успеваем. Да, определенные процессы были затянуты: не по вине Кабмина, не по вине народных депутатов. Так случилось, что оно немного затянулось. Шесть месяцев, которые были даны на ликвидацию ГФС, я в этом участвовал, и эти 6 месяцев, которые были даны для начала работы БЭБа ... Они по разным объективным причинам затянулись», - отметил чиновник.
Одной из возможных причин Мельник называет «летние периоды отпусков». Говорит, что процесс очень сложный, поскольку впервые в истории ликвидируется орган ГФС «под ноль».
«Это не так-то и просто, как оказалось. И мы видим, что сейчас также проведение аудита ГФС продлено еще на определенный срок. Просто физически не успевают, работают ежедневно», - рассказал председатель БЭБ.
Мельник пояснил, что процедура конкурсов кандидатов на должности в БЭБ продлится не менее 30-35 суток. Объясняет, что ориентировочно 12 сентября будут создан Совет общественного контроля.
«Например, я создаю конкурсную комиссию и, например, еще 30-35 дней минимум будут конкурсы на эти 200-220 человек, 30% от центрального аппарата. Наверное, я не укладываюсь у 25 сентября», - добавил председатель БЭБ, отметив, что Бюро все же хотят запустить до конца сентября.
Как сообщалось, Кабинет Министров назначил на должность директора Бюро экономической безопасности Вадима Мельника, который возглавлял Государственную фискальную службу.
Полковник налоговой милиции Мельник возглавлял ГФС с конца 2020 года, до этого работал на различных должностях в налоговой полиции. Верховная Рада приняла Закон "О Бюро экономической безопасности Украины" 28 января 2021 года.
12 мая Кабмин создал Бюро экономической безопасности, на которое возлагаются задачи по противодействию правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства.
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