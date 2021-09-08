Госгеонедра в третий раз отменила продажу крупнейшего в Украине участка медных руд

Государственная служба геологии и недр (Госгеонедра) в третий раз аннулировала результаты аукциона по продаже крупнейшего в Украине месторождения медных руд "Рудоносное поле Залесы-Шменьки". Об этом пишет профильное издание nadra.info со ссылкой на соответствующий приказ Госгеонедр.

Результаты торгов отменены из-за отказа победителя аукциона, компании Глобал Аналитика, провести своевременную оплату за лот.

Аукцион по продаже спецразрешения на пользование месторождением Залесы-Шменьки состоялся в начале августа. В торгах принимало участие семь компаний, включая одну иностранную. В ходе торгов цена лота выросла в 2871 раз с 42 567 грн до 122,2 млн грн.

Победителем аукциона стала зарегистрированная в Киеве компания Глобал Аналитика. Как указано в госреестре юрлиц, она занимается проведением социальных исследований, дата- аналитикой и торговлей компьютерной техникой. Конечный бенефициарный собственник - Виталий Ткач.

Аукцион по продаже участка проводился в третий раз. Результаты предыдущих аукционов также были аннулированы из-за отсутствия проплаты со стороны победителей. В июне лот был продан за 81 млн грн литейному заводу "Символ" из Чернигова.

На первом аукционе лот продали за 20,5 млн грн.

Месторождение Залесы-Шменьки имеет площадь 2336,7 га. Перспективные ресурсы объекта квалифицируются по категории Р2 и составляют 160 000 тонн. Победитель аукциона получил право геологического изучения и опытно-промышленной разработки участка сроком на 5 лет.