В Украине спрос на бывшие в употреблении легковушки вырос на 56%

В августе 2021 года украинцы зарегистрировали 51,3 тыс. б/у легковых автомобилей, ввезенных из-за границы, что на 56,4% больше, чем в августе прошлого года.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Ассоциация автопроизводителей Украины (Укравтопром).

Отмечается, что в августе доля б/у иномарок составила почти 86% от всех легковых автомобилей, которые впервые регистрировались в Украине.

Самым популярным б\у автомобилем месяца стал Volkswagen Passat, на протяжении августа 2021 года в Украине были зарегистрированы 3327 таких авто. Второе место заняла модель Renault Megane: 2832 авто приобретели в августе. На третьем месте оказался Volkswagen Golf: 2697 авто зарегистрированы в прошлом месяце. Четвертое место заняла модель Skoda Octavia, 2435 авто этой модели были приобретены в августе в Украине. На пятом месте модель Ford Focus: 1657 регистраций.

Всего за январь-август 2021 года на украинские номера перешли 301 тыс. б\у импортных авто, что на 46% больше, чем за аналогичный период прошлого года и в 4 раза больше, чем новых авто, приобретенных в Украине за январь-август 2021 года.

Как сообщал Укринформ, в августе 2020 года украинцы зарегистрировали 32,8 тыс. б\у импортных легковых автомобилей, что на 35% больше, чем в августе 2019 года.

В августе 2021 года украинцы зарегистрировали 8,5 тыс. новых легковых автомобилей, что на 22% больше августовского показателя прошлого года.