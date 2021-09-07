Украина с 2023 хочет усилить контроль за уклонением от уплаты налогов

Украина намерена начать автоматический обмен информацией о финансовых счетах в 2023 году.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Минфина.

По информации ведомства, в августе Украина официально заявила о намерении внедрить международный Стандарт автоматического обмена информацией о финансовых счетах в налоговых целях (далее - CRS Стандарт) в 2023 году.

Этот мощный новый инструмент, используемый уже более чем в 100 юрисдикциях, поможет Украине получать дополнительные налоговые поступления путем выявления случаев уклонения от уплаты налогов и будет способствовать повышению уровня соблюдения налогового законодательства.

«Я рада приветствовать Украину относительно выражения намерения присоединиться к CRS Стандарту. Глобальный форум будет отслеживать прогресс страны в выполнении своих обязательств (осуществление первых обменов информацией) в сентябре 2023 года. Наш секретариат будет продолжать предоставлять помощь Украине во внедрении Стандарта и в решении каких-либо вопросов, которые могут возникнуть», - отметила председатель Глобального форума Мария Хосе Гарде.

По данным ОЭСР, в 2019 году 100 налоговых администраций осуществили обмен информацией о 84 млн финансовых счетов, на которых находились активы на сумму около 10 трлн евро. С каждым годом международная сеть автоматического обмена расширяется - в 2020 году обмен осуществили 105 стран, а в 2021 году еще 4 страны совершат свой первый обмен. Украина планирует осуществить первые обмены информацией в сентябре 2023 года за отчетный 2022 год.