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В Украине зарегистрировали почти 13 тысяч земельных соглашений
15:53 06.09.2021 |
По состоянию на 6 сентября 2021 года, в Украине заключено 12 784 соглашения на рынке земли.
Как передает Укринформ, об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.
«Подали заявления для получения доступа к Государственному земельному кадастру 4 882 нотариуса. Всего заявлений - 5 482, из них согласовано 4 845, в очереди на рассмотрение - 5, отказ получили 632. Нотариусы с Государственным земельным кадастром работают в штатном режиме», - говорится в сообщении.
Как видно из инфографики, за период с 1 июля по 6 сентября в Украине зарегистрированы соглашения относительно 27,81 тыс. га земель. По площади приватизированных земель лидируют Кировоградская (3 329,2 га), Харьковская (3 320,7 га) и Полтавская (2 903,5 га) области. По количеству заключенных соглашений лидируют Киевская (1 156 соглашений), Полтавская (1 123 соглашения) и Хмельницкая (1 108 соглашений) области.
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