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Грузооборот портов Украины с начала года сократился на 13%
12:31 06.09.2021 |
По оперативным данным ГП "Администрация морпортов Украины", по итогам восьми месяцев 2021 года портовыми операторами в морских портах Украины обработано 91,73 млн тонн грузов, что на 14,23 тыс. тонн, или на 13,4% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.
Об этом говорится в сообщении АМПУ.
За указанный период портовыми операторами в морских порах перегружено 70,2 млн тонн экспортных грузов (-13.1% к аналогичному периоду 2020 года), 15,36 млн тонн импорта (-4,7% к аналогичному периоду 2020 года) и 5,1 млн тонн - транзитных (-29,5% к аналогичному периоду 2020 года), каботажных 1,01 млн тонн (-41% к аналогичному периоду 2020 года)
Больше всего за восемь месяцев в портах обработано руды и зерновых грузов - 24,3 млн тонн (-19,4%) и 26,1 млн тонн (-16,8%) соответственно. Перевалка нефтепродуктов за восемь месяцев этого года выросла на 48% и составила 1,19 млн тонн.
Также за восемь месяцев этого года контейнеров обработано 673 тыс. TEU, что на 2,5% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.
По итогам восьми месяцев 2021 года показатели лишь 2 портов превышают объемы перевалки прошлого года - Измаильский порт с показателем 2,5 млн тонн (+17,4%), "Усть-Дунайск" - 34, 6 тыс. тонн (138%).
Портам "Ольвия" и "Рени" почти удалось достичь показателей прошлого года. Грузооборот СМП "Ольвия" за восемь месяцев составил 2,65 млн тонн (-0,4%), порт "Рени" - 586 тыс. тонн (-0,5%). Источник: https://biz.censor.net/n3286544
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